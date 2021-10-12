Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Американский автопроизводитель General Motors и корейская компания LG (в лице подразделения LG Chem) пришли к соглашению, в рамках которого производитель батарей согласился компенсировать львиную долю затрат на отзыв электромобилей Chevrolet Bolt. По данным GM на кампанию по отзыву и замене проблемных батарей уйдет порядка $2 млрд, из которых LG заплатит $1,9 млрд.

Напомним, что после нескольких случаев возгорания батарей электромобилей Chevrolet Bolt автопроизводитель провел расследование, которое указало на технологические нарушения во время сборки модулей батарей LG Chem. Поэтому в прошлом году было принято решение отозвать 70 тыс. электромобилей данной модели, выпущенных в период с 2017 по 2019 год, а в августе текущего года — об отзыве всех экземпляров, выпущенных в период с 2017 по 2022 год.

В LG Chem пересмотрели проблемные моменты и начали поставлять GM обновленные батарейные модули, лишенные ранних недостатков. Теперь они устанавливаются во все новые модели, включая представленные зимой текущего года обновленный электрохэтчбек Bolt EV и новый электрокроссовер Bolt EUV.

Интересно, что полностью аналогичная ситуация с батареями LG Chem произошла и в случае с электромобилями Hyundai — корейский автопроизводитель решил полностью заменить данные батареи в 75 тыс. электрокроссоверов Kona из-за риска возгорания, стоимость замены составила порядка $0,9 млрд.

Источник: The Verge