GM запланировала анонс нового электрокроссовера Cadillac Lyriq на 6 августа и опубликовала свежий видеотизер

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Спустя полтора года после того, как американский премиум-бренд Cadillac впервые показал изображение своего будущего электрокроссовера, его создатели назвали имя и дату анонса новинки, а также опубликовали свежий видеотизер.

Электрокроссовер решили назвать Cadillac Lyriq, виртуальная презентация модели состоится 6 августа 2020 года (ранее ее собирались представить публике 2 апреля, однако мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса).

Кроссовер станет первым в целой линейке электромобилей, построенных на новой модульной платформе BEV3, следующим на рынок выйдет электрический седан Cadillac Celestiq. Новые модели позволят General Motors выйти в сегмент премиальных электромобилей, где уже представлены все основные конкуренты, включая Audi, Mercedes, BMW и Jaguar.

Напомним, что к 2023 году General Motors обещает представить 20 электромобилей в рамках всех принадлежащих этой корпорации брендов, включая Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac. Помимо кроссовера Cadillac Lyriq это будут пикапы GMC Hummer EV и GMC Sierra EV, кроссовер Buick Enspire, обновленный Chevrolet Bolt и др.

Также General Motors практически завершила разработку батареи для электромобилей, рассчитанный на миллион миль (1,6 млн км) пробега.

Источник: The Verge