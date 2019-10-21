General Motors вложила $3 млрд в новую линию по производству электромобилей в Детройте, где будет собирать электрические пикапы GMC, кроссоверы Cadillac (и, скорее всего, Hummer)





В июне текущего года появилась информация, что американский автопроизводитель General Motors рассматривает возможность возродить бренд Hummer, сделав его полностью электрическим. Изданию Reuters удалось выяснить новые подробности, которые косвенно подтверждают реалистичность данного плана.

В частности, руководство GM уже запланировало на конец 2021 года запуск новой сборочной линии на заводе Detroit-Hamtramck (Мичиган, США), на которой будут собирать исключительно премиальные электрические кроссоверы и пикапы. Новый проект получил внутреннее обозначение BT1, при этом компания рассчитывает инвестировать в него порядка $3 млрд.

Официальные лица компании отметили, что линия будет собирать электрические кроссоверы, пикапы и минивэны, не называя конкретных моделей. При этом инсайдеры традиционно озвучивают более подробную информацию. По их данным уже в 2021 году завод выпустит мелкосерийную партию пикапов, которые не будут относится к основному бренду GM. В следующем году выйдет более мощная версия данной модели, а в 2023 году линия выпустит первый электрический кроссовер (источники Reuters считают, что это будет пикап GMC и кроссовер Cadillac).

GMC Sierra и электрические концепты Buick и Cadillac

Интересно, что по данным тех же инсайдеров проект возможной электрификации бренда Hummer максимально близок к утверждению. Дизайнеры компании уже предоставили руководству первые наброски того, как может выглядеть электрический Hummer. Реакция автомобильных экспертов на летнюю утечку от Bloomberg оказалась преимущественно положительной. Проект позволит реабилитировать репутацию Hummer среди «зеленых», а габариты автомобиля предполагают возможность установить батареи максимальной емкости. Однако, окончательное решение все еще не принято, хотя вероятность положительного решения возросла еще больше. Всего же к 2023 году General Motors обещала представить не менее двадцати электрических моделей к 2023 году.

Напомним, что первый Hummer H1 был гражданской версией военного внедорожника Humvee, его выпустили на рынок в 1992 году. Затем на рынок вышли Hummer H2 (с 2002 по 2010 год) и Hummer H3 (с 2005 по 2010 год), производство линейки закрыли в 2010 году. Несмотря на то, что эти внедорожники не выпускают почти 10 лет, их все еще можно встретить на дорогах. Более того, энтузиасты даже переделывают их в электромобили, как например произошло с электрическим Hummer H1 для Арнольда Шварценеггера от австрийской компании Kreisel.

Источник: Motor1