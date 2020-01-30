Официально: Электрический GMC Hummer EV получит мощность 1000 л.с. и разгон до сотни за 3 сек. Презентация назначена на 20 мая 2020 года, выход на рынок — на осень 2021 года [видео]





Американский автопроизводитель General Motors официально подтвердил выход электрического кроссовера Hummer. Новинка получит имя GMC Hummer EV, мощность 1000 л.с., крутящий момент 11,500 lb-ft и разгон до 100 км/ч за 3 секунды, впервые его покажут в рекламном ролике «Quiet Revolution» с Леброном Джеймсом во время Супербоула.

Производитель заявил, что официальная презентация модели состоится 20 мая 2020 года на обновленном заводе по сборке электромобилей Detroit-Hamtramck. Судя по тизерам, на рынок он выйдет осенью 2021 года.

До выхода полноценного ролика General Motors предлагает посмотреть четыре коротких тизера, в которых можно рассмотреть фронтальную часть модели GMC Hummer EV.













Ожидается, что электрический Hummer будет доступен в формате пикапа (то есть будет конкурировать с Tesla Cybertruck, Rivian R1T и Ford F-150) и поступит в продажу в 2022 году. General Motors уже вложила $3 млрд в новую линию по производству электромобилей в Детройте, где будет собирать электрические пикапы GMC и Hummer, а также $2,3 млрд — в совместное с LG Chem производство батарей для электромобилей в Огайо. Уже к 2023 году GM обещал представить не менее двадцати новых электрических моделей.

Напомним, что первый Hummer H1 был гражданской версией военного внедорожника Humvee, его выпустили на рынок в 1992 году. Затем на рынок вышли Hummer H2 (с 2002 по 2010 год) и Hummer H3 (с 2005 по 2010 год), производство линейки закрыли в 2010 году. Несмотря на то, что эти внедорожники не выпускают почти 10 лет, их все еще можно встретить на дорогах, более того, энтузиасты даже переделывают их в электромобили, как например произошло с электрическим Hummer H1 для Арнольда Шварценеггера от австрийской компании Kreisel.

Источник: GMC