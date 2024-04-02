Новости Софт 02.04.2024 в 11:32 comment views icon

Gmail — 20 лет. Первоапрельская «шутка» Google, которая стала самым популярным в мире сервисом электронной почты

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Gmail — 20 лет. Первоапрельская «шутка» Google, которая стала самым популярным в мире сервисом электронной почты

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1 апреля 2004 года Google совершила революцию в электронной почте, запустив сервис Gmail.

В то время Gmail не был единственным провайдером электронной почты — Hotmail и Yahoo! Post существовали уже много лет, однако сервис Google предлагал веб-доступ, более высокую скорость, автоматическую организацию писем, интегрированные функции поиска и 1 Гб памяти, что на то время было огромным шагом вперед в объемах персонального облачного хранилища.

Google в пресс-релизе хвасталась, что гигабайт памяти «более чем в 100 раз» превышает предложения конкурентов, и анонсировала бесплатный доступ, что на то время было похоже на первоапрельскую шутку.

Творець Gmail, Пол Буххайт, за робочим столом у Google у 1999 році.
Создатель Gmail, Пол Бакхейт, за рабочим столом в Google в 1999 году. Фото: TIME

С того момента мы знаем, что платить за цифровые услуги можно не только деньгами — в случае Gmail в качестве благодарности с пользователей получали данные. Программное обеспечение сервиса могло сканировать содержимое электронных писем владельцев учетных записей и использовать эту информацию, чтобы показывать им персонализированную рекламу на боковой панели сайта. Хороший или плохой, но это был новаторский подход.

Первые пять лет Gmail был доступен в бета-версии по приглашениям. Когда сервис стал публичным 7 июля 2009 года, у него насчитывалось более 100 млн пользователей — а через несколько лет Google, которая улучшила инструмент обнаружения спама, что понравилось публике, отчитывалась уже о 425 млн активных пользователей. Gmail официально стал крупнейшим в мире сервисом электронной почты.

Всего за 20 лет своего существования Gmail стал основным для четверти мирового населения — на сегодня, по данным AndroidPolice, им пользуются 2 млрд человек. Google недавно объявила, что интегрирует в сервис искусственный интеллект Gemini, поэтому интересно, какими достижениями Gmail похвастается к своему 30-летию.

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