Год без смертей в ДТП: европейский город установил рекорд "безопасности на дорогах" благодаря 5 простым изменениям

Одна из самых маленьких столиц Европы прожила год без смертельных ДТП — последний случай здесь фиксировали в июле 2024 года.

Речь идет о Хельсинки, Финляндия. Согласно интервью, которое местные чиновники дали изданию YLE (через Politico), помогли в этом 5 простых изменений:

Ограничение скорости до 30 км/ч;

Улучшение контроля нарушений — установлено еще 70 камер и увеличен состав дорожной полиции;

Расширение сети общественного транспорта;

Улучшение инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов;

Сужение дорог и высадка дополнительных деревьев вдоль дорог.

Постепенные, но эффективные реформы

Это не новый рекорд «нулевой смертности» в ДТП для Хельсинки, первый случай зафиксировали еще в 2019 году и с тех пор делали все возможное, чтобы повторить его.

Ограничение скорости снизили с 40 до 30 км в час в жилых районах и центре города еще в 2021-м (сейчас такой скоростной режим работает почти на 50% улиц), а в течение следующих лет улучшали стратегию полицейского контроля и систему видеонаблюдения. Город также инвестировал в новую пешеходную и велосипедную инфраструктуру (включая комплексную сеть велосипедных дорожек протяженностью более 1500 километров), расширил сеть общественного транспорта с помощью декарбонизированных автобусов с автономным управлением и получил финансирование от Европейского инвестиционного банка на новую трамвайную линию.

Последний пункт по сужению дорог и высадке деревьев, по словам инженера дорожного движения из местной мэрии Рони Утриайнена, затрудняет передвижение для водителей и заставляет ездить их с большей осторожностью, что тоже имеет определенное влияние на статистику.

Уменьшение травматизма в ДТП

Несмотря на то, что Хельсинки является одной из самых маленьких столиц ЕС, с населением чуть менее 690 000 человек, около 1,5 миллиона человек ездят на работу по всему столичному региону. Поэтому уровень «нулевой смертности» в ДТП в течение года — большое достижение. Однако, это не единственный рекордный показатель, которого удалось достичь благодаря этим изменениям: сократилось и общее количество травм в авариях, с почти 1000 ежегодно в 1980-х до лишь 277 за прошлый год.

Положительную динамику в целом демонстрирует вся Европа — с падением смертности в ДТП на 3% в 2024-м по сравнению с годом назад, когда погибли 7807 европейцев.

Какова ситуация в Украине?

По данным ассоциации «Укравтопром», которая ссылается на отчет патрульной полиции, в Украине с января по июнь 2025 года погибло 1367 человек (среди них 69 детей) и травмировано еще 13 895. Ситуация почти неизменна с показателями годом ранее.

Чаще всего в ДТП погибали из-за нарушения скорости движения, выезда на полосу встречного движения и перехода пешеходов в неустановленном месте. Тогда как наибольшее количество аварий случалось между 16 и 19 часами, а самым опасным днем недели стала пятница.