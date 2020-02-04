Годовая выручка Alphabet достигла $162 млрд (↑18%), чистая прибыль — $34 млрд (↑12%), выплаты разработчикам Android превысили $80 млрд





Как мы уже рассказывали, в свежем финансовом отчете Alphabet (материнская компания Google) впервые раскрыла рекламную выручку YouTube. Эта финансовая отчетность с выделением результатов YouTube — знаковая, она первая для Alphabet под руководством Сундара Пичаи, который стал гендиректором корпорации после того, как основатели Сергей Брин и Ларри Пейдж решили отойти от руководства. В этой же заметке посмотрим на ключевые финансовые показатели по итогам заключительной четверти и всего года, а также коротко суммируем остальные достижения.

В четвертом квартале 2019 года общая выручка холдинга выросла на 17%, достигнув $46,075 млрд. С учетом изменения курса валют рост достигает 19%. Валовая маржа сократилась с 21% до 20%. Операционная прибыль увеличилась на 13%, с $8,221 до $9,266 млрд, а чистая прибыль еще сильнее — на 19%, с $8,948 до $10,671 млрд.

За весь 2019 год Alphabet выручила $161,857 млрд, что на 18% больше показателя 2018 года (20% с учетом курса). Валовая маржа поднялась с 20% до 21%. Операционная прибыль выросла на 24%, до $34,231 млрд, а чистая прибыль — с $30,736 млрд до $34,343 млрд.

Как и всегда, львиная доля выручки и прибыли Alphabet приходится на Google. По итогам квартала поисковый гигант принес холдингу $45,812 млрд против $38,998 млрд годом ранее, а за весь 2019 год выручка Google составила $160,743 млрд против $136,362 млрд в 2018 году. Квартальная выручка от рекламы, составляющая основную часть дохода Google, выросла на 17%, до $37,934 млрд, за весь 2019 год — на 16%, до $134,811 млрд. Сколько принес YouTube, мы уже узнали из предыдущей новости (около 10%).

Оборот направления Other, куда входят аппаратные продукты (смартфоны Pixel, умные колонки Home и прочие устройства), магазин Google Play и облачные сервисы увеличился до $5,264 млрд по итогам квартала и до $17,014 млрд — за весь 2019 год. Отметим, что выручка YouTube не от рекламы (подписки YouTube Music и Premium) тоже относится к общим результатам Other.

Увы, Google не раскрывает точные данные о продажах своих аппаратный решений, но все указывает на то, что смартфоны Pixel 4 провалились в продажах.

Облачное подразделение Google Cloud принесло $2,614 млрд за квартал и $8,918 млрд — за весь год. Для сравнения, за 4 квартал 2018 года выручка этого направления составляла $1,709 млрд, а за 2018 год — $5,838 млрд.

Во время прошедшего ночью конференц-звонка, посвященного финансовым результатам, гендиректор Google Сундар заявил, что суммарный доход разработчиков, предлагающих свои приложения в магазине Play Store, с момента его запуска в 2008 году превысил $80 млрд. Для сравнения, примерно год назад Apple хвасталась, что разработчики приложений, которые представлены в магазине App Store, уже заработали более $120 млрд.

Независимые структурные единицы холдинга Other Bets (самоуправляемые автомобили Waymo, сервис доставки товаров с помощью дронов Wing, интернет-стратостаты Project Loon, Verily, Google X, Nest, Calico и другие) по-прежнему убыточны. В 2019 году суммарные убытки этого направление выросли с $1,328 млрд до $2,026 млрд.

По состоянию на 31 декабря 2019 года компания располагала $18,498 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов против $16,701 млрд год назад.

Численность сотрудников, работающих в Alphabet по всему миру на условиях полной занятости, на конец года составляла 118 899 человек, год назад — 98 771.

Фондовый рынок отреагировал на публикации отчетности положительно — на внебиржевых торгах акции Alphabet выросли в цене.

Источник: Alphabet