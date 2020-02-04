Годовая рекламная выручка YouTube впервые превысила $15 млрд, число подписчиков YouTube Music и Premium перевалило за 20 млн





Как и было запланировано, поздно вечером 3 февраля холдинг Alphabet, в который в том числе входит и компания Google, отчитался за четвертый квартал 2019 финансового года и весь год в целом. В этот раз в отчете среди привычных финансовых показателей (расскажем о них в отдельной новости) есть более подробные данные о рекламной выручке популярнейшего видеохостинга YouTube. Это впервые за 14 лет (Google купила YouTube в 2006 году за $1,65 млрд) данные о выручке YouTube придали публичной огласке.

Итак, по итогам квартала рекламная выручка подразделения YouTube составила $4,717 млрд, что соответствует росту на 31% в годовом выражении. По итогам всего 2019 года YouTube выручил $15,149 млрд против $11,155 млрд и $8,150 млрд в 2018 и 2017 годах соответственно. Для сравнения, общая выручка Google от рекламы по итогам квартала составила $37,934 млрд (рост на 16,7%), а за весь 2019 год — $134,811 млрд (рост на 15,8%). То есть, на YouTube приходится примерно 10% всей выручки Google от рекламы.

Как отмечает The Verge, по выручке YouTube примерно в пять раз меньше Facebook, но более чем в шесть раз превосходит принадлежащий Amazon сервис для стриминга прохождения игр Twitch.

Увы, операционная прибыль YouTube в отчетности не раскрывается.

Также в отчетности приводится статистика по подпискам YouTube Premium (отключает всю рекламу) и Music. По состоянию на 31 декабря 2019 года премиальная пользовательская база YouTube Music и Premium превышала 20 млн человек.

Стоит отметить, что выручка от YouTube Music и Premium зачисляется не в результаты подразделения YouTube, а к результатам направления Other, куда входят аппаратные решения (те же смартфоны Pixel и прочие устройства). Эта категория в четвертом квартале 2019 года принесла $5,26 млрд выручки.

Напомним, музыкальный сервис YouTube Music, который, по сути, поглотил Google Play Music, был представлен ровно год назад. Одновременно был перезапущен сервис YouTube Red под новым названием YouTube Premium. В Украине оба сервиса (YouTube Music и YouTube Premium) заработали в ноябре 2018 года. Подписка YouTube Premium, которая у нас стоит 99 грн в месяц отключает всю рекламу (YouTube Music отключает рекламу только в музыке), позволяет воспроизводить ролики и музыку в фоне, открывает доступ к офлайн-режиму, а также дает доступ к YouTube Originals.

Источник: Alphabet и Engadget