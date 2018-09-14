Электромобиль Volkswagen I.D. R не вернется в следующем году на Пайкс Пик для защиты титула, а сосредоточится на подготовке к чемпионату e-WRX

Руководитель спортивного подразделения Volkswagen Motorsport Свен Смитс рассказал, что занявший первое место на гонке Pikes Peak International Hill Climb электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak в следующем году не вернется на легендарную Пайкс Пик, чтобы защитить свой титул. Разработчики остались очень довольны результатами, однако планируют испытать свое творение в других гонках.

Они заявили, что будут внимательно наблюдать за подъемом на Пайкс Пик в следующем году и если кому-то удастся побить их рекорд, то уже в 2020 году они вернутся, чтобы доказать на трассе свое превосходство. Однако пока немцы сосредоточатся на улучшении текущей модели. В данный момент существует всего два экземпляра Volkswagen I.D. R Pikes Peak — один «боевой» для непосредственного участия в соревнованиях и один тестовый, на котором команда обкатывает новые решения. Оба болида сейчас находятся в мировом туре по Европе, Азии и Северной Америке.

У инженеров Volkswagen Motorsport уже готово несколько вариантов дальнейшего развития электромобиля Volkswagen I.D. R, но окончательное решение о том, какая из них пойдет в работу пока не принято. В качестве основной следующей цели для электрического спорткара называют подготовку к участию в будущем раллийном чемпионате электромобилей e-WRX, который должен стартовать в 2020-2021 годах.

Напомним, что гоночный электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak под управлением Ромена Дюма перевыполнил программу участия в гонке Pikes Peak International Hill Climb 2018, взяв поул и первое месте в общем зачете, побив абсолютный рекорд прохождения трассы и впервые выехав за пределы 8 минут. Спорткар прошел трассу за 7 минут 57,148 секунды, что оказалось на 16 секунд быстрее, чем установленный в 2013 году легендарным Себастьеном Лёбом абсолютный рекорд трассы 8 минут 13,878 секунды.

Гоночный электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak весит менее 1100 кг и располагает полностью электрической двигательной установкой на основе двух электродвигателей, которые суммарно выдают 680 л.с. (500 кВт) мощности и 479 lb-ft (650 Нм) крутящего момента. Этого хватает, что разогнать спорткар от 0 до 96 км/ч (0-60 миль/ч) всего за 2,25 секунды, что по словам его создателей быстрее, чем у автомобилей Formula 1 и электромобилей Formula E.

Источник: InsideEV’s