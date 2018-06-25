Электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak занял первое место на горной гонке Пайкс Пик с результатом 7 м 57 с, побив абсолютный рекорд трассы сразу на 16 с

Гоночный электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak под управлением Ромена Дюма перевыполнил программу участия в гонке Pikes Peak International Hill Climb 2018, взяв поул и первое месте в общем зачете, побив абсолютный рекорд прохождения трассы и впервые выехав за пределы 8 минут.

Изначально создатели электромобиля планировали побить текущий рекорд в классе электрических прототипов, который был установлен в 2016 году на отметке 8 минут 57,118 секунды новозеландским пилотом Рисом Милленом на модели Drive eO’s PP100 мощностью 1596 л.с. и весом 1200 кг. Однако в результате Volkswagen I.D. R Pikes Peak прошел трассу за 7 минут 57,148 секунды, что оказалось на 16 секунд быстрее, чем установленный в 2013 году легендарным Себастьеном Лёбом абсолютный рекорд трассы 8 минут 13,878 секунды.

Для гонщика Ромена Дюма эта победа на горе Пайкс-Пик стала четвертой по счету после финишей на первом месте в 2014, 2016 и 2017 годах. После гонки он рассказал, что дорога местами была влажной, а ближе к финишу наблюдался туман, так что в более хороших погодных условиях на Volkswagen I.D. R Pikes Peak можно было бы пройти трассу еще быстрее. Весь проект Volkswagen I.D. R Pikes Peak занял у создателей всего 250 дней, именно столько прошло с момента анонса 18 октября 2017 года и до успешного финиша на вершине горы 24 июня 2018 года.

Гоночный электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak весит менее 1100 кг и располагает полностью электрической двигательной установкой на основе двух электродвигателей, которые суммарно выдают 680 л.с. (500 кВт) мощности и 479 lb-ft (650 Нм) крутящего момента. Этого хватает, что разогнать спорткар от 0 до 96 км/ч (0-60 миль/ч) всего за 2,25 секунды, что по словам его создателей быстрее, чем способны автомобили Formula 1 и электромобили Formula E.

По условиям соревнований, команда обязана полностью заправить/зарядить автомобиль/электромобиль не более, чем за 20 минут. Для этого Volkswagen использовал специально разработанную скоростную зарядную станцию. Установка, расположенная у подножья горы Пайкс-Пик, запитывалась с помощью генераторов, работающих на экологически-чистом глицероле (спирт из сахара), который разрешен для использования в пищевой промышленности и косметических продуктах. В спорткаре используется литий-ионная батарея, аналогичная используемым в коммерческих электромобилях, при этом порядка 20% энергии, необходимой для передвижения в гоночном режиме, генерируется с помощью системы рекуперации энергии.

Напомним, что международное состязание гоночных автомобилей Pikes Peak (Pikes Peak International Hill Climb), также известное среди любителей как «Гонка в облаках» (Race to the clouds), проводится с 1916 года в Скалистых горах близ города Колорадо-Спрингс. Протяженность трассы со 156 поворотами составляет 19,99 км, перепад высот — 1440 м, финиш находится на отметке в 4300 метров над уровнем моря.

Источник: Volkswagen