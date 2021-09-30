Google анонсировала ряд улучшений для Google Lens: Multitask Unified Model, запуск на iOS и ПК





На мероприятии Google Search On компания объявила о ряде значительных улучшений Google Lens, которые станут доступными на iOS, Android и даже настольных ПК.

Google Lens – это сервис распознавания изображений на базе искусственного интеллекта Google. Он был запущен на Android-смартфонах в 2017 году в качестве преемника Google Goggles. До этого года сервис оставался доступным исключительно на мобильных устройствах.

В этом году во время проведения конференции Google I/O компания анонсировала запуск Multitask Unified Model (MUM). Google утверждает, что MUM может одновременно понимать информацию в широком диапазоне форматов, таких как текст, изображения и видео. Модель также может понимать идеи и определять связи между концепциями, темами и понятиями окружающего мира. Компания поделилась примером того, как можно было выбрать узор на рубашке в поиске Google, а затем попытаться найти тот же узор на носках. Эта функция будет запущена в Google Lens в ближайшие месяцы.

Несколько месяцев назад был обнаружен пункт Lens on Desktop, возникающий при клике правой кнопкой мыши по изображению. Эта возможность активировалась на стороне сервера и была доступна не для всех пользователей. В ближайшие месяцы она станет общедоступной. С помощью Lens можно будет искать изображения, видео и текстовый контент на сайте, чтобы быстро увидеть результаты поиска на той же вкладке.

Для всех изображений в приложении Google на iOS теперь также доступна функция поиска в Lens. Google называет это Lens Mode. Данный режим позволяет искать на сайтах изображения, демонстрирующие доступные для покупки товары. В настоящее время эта функция доступна только в США, и пока нет информации о её глобальном выпуске.

Источник: xda-developers