Google, Apple и Mozilla выпустили Speedometer 3.0 — бенчмарк для браузеров

Speedometer уже давно является любимым бенчмарком Google, потому что «лучше всего отражает реальный мир» сравнивая производительность JavaScript. Теперь доступна версия Speedometer 3.0.

Speedometer 3.0 является результатом сотрудничества (совместной модели управления с участием многих заинтересованных сторон) между браузерными движками Blink/V8, Gecko/SpiderMonkey и WebKit/JavaScriptCore, к которому также присоединилась Microsoft. Версия 1.0 в 2014 году была создана командой WebKit, а 2.0 стала результатом партнерства между Apple и Google в 2018 году, передаёт 9to5Google.

Цель в том, чтобы «создать общее понимание веб-производительности, чтобы можно было вносить улучшения для улучшения пользовательского опыта». Последняя версия улучшает то, как «Speedometer фиксирует и подсчитывает баллы, показывает более детальные результаты и представляет еще более широкое разнообразие рабочих нагрузок».

Несколько тестов и нагрузок не могут смоделировать весь Интернет, но при создании Speedometer 3 мы установили определенные критерии для отбора тех, которые являются критически важными для пользовательского опыта. Теперь мы ближе к репрезентативному бенчмарку, чем когда-либо прежде.

Что касается включенных фреймворков, то Speedometer 3.0 учитывает React, Vue, Angular, Preact, Lit, Backbone и Svelte.

Кроме того, обновлен набор смоделированных рабочих нагрузок: приложение для выполнения задач, сложная веб-страница, новостной сайт (лендинг), приложения с диаграммами и информационными панелями, а также редакторы кода.

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