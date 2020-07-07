Google Docs, Sheets и Slides для Android получили тёмный режим

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Компания Google приступила к внедрению тёмной темы оформления для приложений Docs, Sheets и Slides для платформы Android.

Пользователи могут активировать тёмную тему в Docs, Sheets или Slides, перейдя в настройки соответствующего приложения. Также отмечается, что приложения будут автоматически использовать настройки системной темы оформления. Иными словами, если на устройстве пользователя в глобальных настройках уже включена тёмная тема, то нет необходимости активировать её вручную в каждом из упомянутых приложений.

По данным Google, все пользователи Android получат доступ к тёмной теме в Docs, Sheets и Slides на протяжении двух ближайших недель.

В прошлом году компания пообещал предоставить тёмный режим для всех своих основных приложений. С тех пор она постепенно добавляла тёмный режим и на текущий момент он доступен в таких приложениях, как Google, Gmail и Google Calendar. В то же время некоторые приложения, такие как Google Maps, не поддерживают тёмный режим на iOS.

Источник: The Verge