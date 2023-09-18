Google Domains прекратил продажу новых доменов — сервис переходит к новому владельцу, разработчику сайтов Squarespace

В начале года Google внезапно объявила, что закрывает Google Domains после десятилетия работы и продает сервис разработчику сайтов Squarespace.

С 7 сентября, в рамках перехода, Google прекратила продажу новых доменов. Об изменении объявили на вебсайте Domains — правда, сообщение появляется только после выхода из аккаунта/в режиме анонимного просмотра, и, кажется, компания не уведомила клиентов об этом по электронной почте.

Вместо этого вебсайт Domains направляет пользователей покупать домены через Squarespace, как ни странно, через партнерскую ссылку с текстом:

«Google больше не предлагает регистрацию новых доменов, но попробуйте Squarespace. 7 сентября 2023 года Squarespace приобрела все регистрации доменов и связанные аккаунты клиентов в Google Domains. Клиенты и домены будут перенесены в течение следующих нескольких месяцев».

Squarespace продает домены от $12 в год – столько же Google взимает за «средние» домены.

Для существующих клиентов все элементы управления остаются на domains.google.com; они просто не могут добавлять новые домены в свои портфолио. В сообщении в верхней части библиотеки доменов уточняется, что «Squarespace является регистратором записей для вашего домена», а «Google будет управлять вашим доменом в течение переходного периода».

Тем временем WordPress начал предлагать бесплатные передачи домена в течение ограниченного периода, чтобы «обеспечить плавный переход для тех, на кого повлияет покупка».

Google Domains появился как бета-версия в 2014 году, но вышел из бета-теста только в прошлом году. Соглашение между Google и Squarespace предусматривает передачу около 10 млн доменов, а также гарантии того, что клиенты получат те же цены на обновления, доступные для них в течение следующих 12 месяцев. Кроме того, Squarespace соглашается предоставить «стимулы» клиентам, которые планируют создать свой вебсайт на их платформе. По данным Bloomberg, сумма сделки составляет $180 миллионов.

Источник: 9to5google