Google допомагає Україні: інформація, підтримка, безпека тощо

Російське вторгнення в Україну є водночас трагедією та гуманітарною катастрофою, яка відбувається саме зараз. Реакція міжнародної спільноти на цю війну продовжує поширюватися, і уряди вводять нові санкції та обмеження. Команди Google цілодобово працюють, щоб підтримувати людей в Україні за допомогою наших продуктів, захищати від загроз кібербезпеці, щоб вони могли отримувати високоякісну та надійну інформацію, та забезпечувати безпеку наших колег та їхніх сімей у регіоні.

Надання підтримки від Google.org

Google.org і співробітники Google разом роблять свій внесок у розмірі 15 мільйонів доларів у вигляді пожертвувань і підтримки для надання допомоги Україні, зокрема 5 мільйонів доларів США від нашої кампанії збору співробітниками і 5 мільйонів доларів у вигляді прямих грантів. Ми також надаємо 5 мільйонів доларів на рекламні кредити, щоб допомогти надійним гуманітарним і міжурядовим організаціям підключати людей до важливих джерел допомоги та інформації про переселення.

За даними Польського Червоного Хреста, з четверга минулого тижня до Польщі прибуло понад 300 тисяч людей. (фото: Червоний Хрест)

Оновлення Пошуку та Карт в Україні

Ми запустили SOS-сповіщення в Пошуку по Україні. Коли люди шукають інформацію про притулок та евакуацію, вони побачать сповіщення, яке вказує на ресурси Організації Об’єднаних Націй для біженців і шукачів притулку. Ми працюємо з експертними організаціями, щоб отримати корисну гуманітарну інформацію в міру розвитку ситуації.

І після консультацій з джерелами на місцях, зокрема з місцевою владою, ми тимчасово вимкнули в Україні деякі функції Карт Google в реальному часі, зокрема інформацію про затори, а також інформацію про завантаженість місць, щоб допомогти захистити місцеві громади та населення. Ми також додали інформацію про центри для біженців та мігрантів у сусідніх країнах.

Розширення захисту безпеки

Наші служби безпеки працюють цілодобово. Підтримувані Росією кібероперації не є новиною для нас; ми вживали заходів проти них роками. Лише за останні 12 місяців за підтримки уряду ми випустили сотні попереджень про атаки людям в Україні, які використовують такі продукти, як Gmail. Ми були особливо пильні під час вторгнення, і наші продукти продовжуватимуть автоматично виявляти й блокувати підозрілу активність.

Хоча ми не помітили значущих змін у рівнях шкідливої активності в регіоні в цілому, наша група аналізу загроз (TAG) помітила, що організатори загроз переорієнтували свої зусилля на українські цілі. Наприклад, ми побачили нападників, які стояли за групою хакерів GhostWriter, націлених на представників українського уряду і військових. Ми заблокували ці спроби та не помітили, щоб якийсь з облікових записів Google у результаті цієї кампанії був скомпрометований.

Ми також автоматично підвищили рівень захисту облікового запису Google (зокрема частіші запити автентифікації) для людей у регіоні, і будемо продовжувати робити це в міру зростання рівня кіберзагроз. Наша програма додаткового захисту – яка забезпечує найвищий рівень безпеки Google – наразі захищає облікові записи сотень користувачів із високим ризиком в Україні. А «Project Shield» – сервіс, що забезпечує безкоштовний необмежений захист від атак Distributed Denial of Service, вже захищає понад 100 українських веб-сайтів, включно з місцевими новинними.

Сприяння якості інформації

У цій надзвичайній кризі ми вживаємо надзвичайних заходів, щоб зупинити поширення дезінформації та зірвати кампанії дезінформації в Інтернеті.

Відсьогодні ми блокуємо канали YouTube, пов’язані з каналами RT і Sputnik по всій Європі. Це ґрунтується на нашому безстроковому припиненні монетизації російських державних ЗМІ на наших платформах, тобто таким ЗМІ, як RT, заборонено монетизувати свій контент або проводити рекламні кампанії на наших платформах.

Ми також значно обмежили рекомендації в усьому світі для низки російських державних ЗМІ на наших платформах. А за останні кілька днів YouTube видалив сотні каналів і тисячі відео за порушення правил спільноти, включно з низкою каналів, які провадять скоординовані дії з дезінформації.

Звичайно, ми працюємо над тим, щоб не просто зменшити вплив недостовірної інформації, а й зробити доступною надійну й достовірну інформацію. Наші системи створені для визначення пріоритету найбільш авторитетної інформації в моменти кризи та новин, що швидко змінюються. Коли люди по всьому світу шукають у Пошуку чи YouTube теми, пов’язані з війною в Україні, наші системи показують інформацію, відео та інший ключовий контекст із авторитетних джерел новин.

Допомагаємо нашим колегам в Україні

Ми надзвичайно стурбовані безпекою та добробутом нашої української команди та їхніх сімей. Наші місцеві відділи безпеки та персоналу працюють із січня, щоб надати допомогу, зокрема підтримку фізичної безпеки, оплачувану відпустку, варіанти допомоги та відшкодування витрат на житло, проїзд та харчування для всіх, хто був змушений покинути свої домівки.

Надання наших послуг в Росії

Ми прагнемо виконувати всі вимоги щодо санкцій і продовжуємо стежити за останніми змінами. Оскільки на окремих осіб, регіони та установи, як-от банки, поширюються санкції, такі продукти, як Google Pay, можуть стати недоступними в деяких країнах.

Більшість наших сервісів (наприклад, Пошук, Карти та YouTube) наразі доступні в Росії, продовжуючи надавати доступ до глобальної інформації.

Ми продовжуватимемо стежити за ситуацією та вживатимемо додаткових заходів у разі потреби – і ми приєднуємося до міжнародної спільноти, висловлюючи щиру надію на повернення до мирної та суверенної України.