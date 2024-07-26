Google Drive добавляет автоматические субтитры к видеофайлам

Google внедряет новую функцию автоматического создания субтитров для видеофайлов, загруженных на Google Drive, используя технологию распознавания речи.

Новая функция работает по-разному для персональных учетных записей Google и пользователей Google Workspace. Владельцы персональных аккаунтов должны самостоятельно запрашивать генерацию субтитров после загрузки видео. Зато для клиентов Google Workspace субтитры будут создаваться автоматически сразу после загрузки, если администраторы не выключат эту опцию.

Чтобы сгенерировать субтитры, пользователи могут воспользоваться контекстным меню, щелкнув правой кнопкой мыши на видео в Drive и выбрав «Управлять дорожками субтитров», а затем «Сгенерировать автоматические субтитры». Альтернативный способ — использовать меню с тремя точками в правом верхнем углу во время воспроизведения видео.

Внедрение автоматических субтитров значительно улучшает доступность медиаконтента в Drive. «Субтитры позволяют легко искать видео по их содержанию, что упрощает поиск нужного файла», — отмечают разработчики Google.

Сейчас функция поддерживает только английский язык, но Google планирует расширить языковую поддержку в будущем, что сделает эту функцию доступной для еще большего количества пользователей по всему миру.

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Источник: Gagadget