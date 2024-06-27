Google Translate изучил еще 110 языков благодаря искусственному интеллекту — включая крымскотатарский

Google добавила 110 новых языков в свой переводчик — ранее он поддерживал всего 133 языка, так что это большой прогресс для сервиса.

Для обучения специалисты Google использовали языковую модель PaLM 2 AI, и отмечается, что особенно хорошо шел процесс с языками, которые были связаны с теми, что переводчик знал раньше. Например, языки «близкие к хинди, такие как авадхи и марвади, и французские креольские, такие как сейшельский креольский и маврикийский креольский»

Также обновленный список языков включает крымскотатарский, а также кантонский, который «долгое время был одним из самых желанных новых языков для Google Translate». Это один из говоров, появившийся в Кантоне (французское название Гуанчжоу) — часто определяется как отдельный язык китайской языковой группы сино-тибетской языковой семьи и использует традиционную китайскую письменность (в отличие от мандаринского языка, стандартизация кантонского не завершена, что затрудняет его изучение).

Исаак Касвелл из Google в заметке в блоге добавляет, что «примерно четверть новых языков Google Translate происходят из Африки».

Также большинством языков, которые отныне поддерживает переводчик, разговаривает по крайней мере один миллион человек, тогда как «несколько», по словам Касвелла, используют для общения сотни миллионов людей.

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