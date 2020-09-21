Google готовит новый логотип для Gmail, и он не вызывает прямой ассоциации с почтовым сервисом
Выяснилось, что компания Google работает над новым логотипом для своего почтового сервиса Gmail. Поисковый гигант уже продемонстрировал предварительное изображение, которое даёт представление о том, чего можно ожидать.
Предлагаемый логотип всё ещё находится на этапе разработки. На чёрно-белом изображении значок конверта заменён буквой «M» с закругленными углами. Учитывая интеграцию в Gmail функций видеоконференцсвязи, таких как Google Meet, имеет смысл не ассоциировать этот сервис просто как платформу электронной почты.
Как ожидается, окончательная версия нового логотипа Gmail отойдёт от существующей красно-белой цветовой схемы. Вместо этого будет использоваться комбинация из четырёх цветов (синий, зелёный, жёлтый и красный), которую Google в последнее время активно адаптирует для всех своих продуктов и сервисов , включая Google Assistant, Google Maps и Google Photos.
Как правило, Google сопровождает обновление логотипов своих продуктов и существенными нововведениями в функциональном плане. Таким образом, можно ожидать, что в скором времени, вместе с официальной презентацией нового логотипа, Gmail также получит новые функции и возможности.
Источник: neowin