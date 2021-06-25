Google на год отложила блокировку сторонних файлов cookie в Chrome — этого не случится раньше конца 2023 года





Google пересмотрела планы по блокировке сторонних файлов cookie, которые сейчас широко используются для показа релевантной рекламы, в Chrome, и сдвинула сроки на год вперед — до 2023 года. То есть, да, «cookiepocalypse» откладывается.

Нередко сторонние компании злоупотребляют cookie — неправомерно собирают персональные данные и пристально отслеживают буквально каждый шаг пользователей в интернете. Разработчики других браузеров, таких как Safari и Firefox, уже добавили некоторые механизмы блокировку сторонних файлов cookie для предотвращения отслеживания, но Chrome остается самым популярным браузером с долей рынка 64,75%, поэтому отказ Google от сторонних cookie будет наиболее ощутимым для рекламной индустрии.

В Google отсрочку связали в том числе с необходимостью более тесного сотрудничества с регулирующими органами в разработке новых технологий на замену сторонним файлам cookie в рекламе. В компании подчеркнули, что решение о поэтапном отказе от файлов cookie в течение «трехмесячного периода» в середине 2023 года «зависит от взаимодействия с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA)». Примечательно, что накануне Еврокомиссия заявила о намерении внимательно изучить планы Google по поэтапному отказу от файлов cookie в Chrome в пользу собственной технологии FLOC и будущие изменения в политике рекламных идентификаторов на Android в рамках свежего антимонопольного расследования.

В будущем Google обещает опубликовать «более точный график» на сайте Privacy Sandbox. Но пока есть предварительный вариант, который еще должны одобрить регулирующие органов (иначе, кина не будет (с)). Он предполагает двухэтапный отказ от сторонних файлов cookie в Chrome:

Первый этап (начнется в конце 2022 года). На этом этапе издатели и рекламная индустрия получат необходимое время и инструменты, чтобы адаптироваться к изменениям. По оценкам Google, он займет девять месяцев. И компания обязуется внимательно следить за прогрессом и оказывать должную поддержку.

Второй этап (середина 2023 года): Chrome прекратит поддержку сторонних файлов cookie в течение трехмесячного периода, который завершится в конце 2023 года.

Конечно, мало кто возьмется защищать Google, но положение у поискового гиганта весьма незавидное в том плане, что это единственная компания, доминирующая на многих рынках: поиск, реклама и браузеры. Такой себе цугцванг — чем больше Google ограничивает стороннее отслеживание, тем больше вредит конкурирующим рекламным компаниям и потенциально увеличивает свое собственное господство в области рекламы; в то же время чем меньше компания делает для предотвращения отслеживания, тем выше вероятность критике за пассивность в вопросе защиты приватности в интернете. То есть, что бы Google ни делал, он будет подвергаться резкой критике со стороны регулирующих органов, защитников конфиденциальности, рекламодателей, издателей и всех остальных заинтересованных участников интернета.

Привести к общему знаменателю все эти противоречия и найти баланс стало весьма непростой задачей (это еще слабо сказано!). Будучи одним из самых влиятельных сторонников свободного и открытого интернета, Google пытается открыто разрабатывать свои новые технологии приватности с использованием обычного подхода к созданию веб-стандартов. Поисковый гигант объединил несколько инициатив воедино в рамках проекта Privacy Sandbox и технология FLoC (Federated Learning of Cohorts — федеративное обучения, метод машинного обучения), которую Google продвигает на замену сторонних файлов cookie, пожалуй, самый спорный продукт этих усилий. Мы писали о FLoC в одной из предыдущих заметок. В нынешнем виде FLoC вызывает массу вопросов и другие разработчики пока не разделяют стремление Google по превращению FLoC в единый стандарт.