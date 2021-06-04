Сервисы Google Play будут удалять рекламный идентификатор, если пользователи отключат персонализированную рекламу





Сервисы Google Play генерируют рекламный идентификатор для всех пользователей, которые соглашаются на персонализацию рекламы. Этот идентификатор не только помогает Google продвигать релевантную рекламу пользователям, но также полезен для аналитики и предотвращения мошенничества.

Когда пользователи отключают персонализацию рекламы в своей учётной записи, Google перестаёт использовать их рекламные идентификаторы для продвижения персонализированной рекламы, но по-прежнему продолжает использовать их для других целей. Однако вскоре это изменится.

Пользователи могут отказаться от персонализированной рекламы на своём устройстве Android через меню настроек, выбрав «Настройки» > «Google» > «Реклама» или «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Другие расширенные настройки» > «Реклама». В открывшемся окне доступен переключатель, позволяющий отключить персонализацию рекламы. После активации переключателя сервисы Google Play перестанут отправлять персонализированные рекламные рекомендации на устройство пользователя, но приложения на смартфоне по-прежнему смогут видеть рекламный идентификатор. Но недавнее обновление на странице справки Play Console свидетельствуют, что Google Play Services скоро начнут удалять рекламный идентификатор, если пользователь отказывается от рекламы на основе интересов. Эти изменения начнут работать в конце 2021 года. В таком случае при удалении рекламного идентификатора пользователь получит вместо него лишь строку нулей.

Google также сообщает, что «поэтапное развёртывание сервисов Google Play повлияет на приложения, работающие на устройствах с Android 12, начиная с конца 2021 года». В начале 2022 года также будет затронута работа приложений на устройствах, поддерживающих Google Play. В дальнейшем компания намерена предоставить дополнительную информацию об альтернативных средствах для поддержки основных сценариев использования, таких как аналитика и предотвращение мошенничества.

Источник: xda-developers