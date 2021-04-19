Apple, Microsoft, Opera и другие разработчики не поддержали технологию Google FLoC

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Недавно Google решила отказаться от использования сторонних файлов куки в пользу альтернативного решения FLoC (Federated Learning of Cohorts). В компании считают, что такой подход предотвратит индивидуальное отслеживание, защитит конфиденциальность пользователей, одновременно обеспечивая необходимые результаты для рекламодателей и издателей. Недавно Google приступила к тестированию FloC. Но, судя по всему, эта технология не получила поддержки со стороны других представителей отрасли.

Одной из первых против технологии FLoC выступила компания DuckDuckGo. Но она оказалась не единственным противником данного новшества. Многие другие крупные участники проекта Chromium также отказались от использования FLoC, хотя эта технология была реализована как часть этого проекта, и её можно было бы включить в другие браузеры.

В частности, разработчики браузеров Brave, Vivaldi и Opera прямо заявили о том, что не будут внедрять поддержку FLoC в свои продукты. Основной причиной отказа называют заботу о конфиденциальности пользователей.

«Худший аспект FLoC заключается в том, что она наносит существенный вред конфиденциальности пользователей под видом обеспечения конфиденциальности», говорится в заявлении Brave.

Разработчики браузера Vivaldi сделали сходное заявление, дополнив его фразой о том, что основную выгоду от этого новшества извлечёт именно компания Google:

«Она [технология FLoC] не защищает конфиденциальность и, безусловно, для пользователей невыгодно непреднамеренно жертвовать своей конфиденциальностью ради финансовой выгоды Google».

Представитель компании Microsoft, чей браузер Edge также основан на Chromium, сделал большое завуалированное заявление, в котором не было сказано явным образом об отказе от использования технологии FLoC, но это косвенно подразумевается. Хотя компания продолжит изучать новые возможности.

Представитель Mozilla сделал подобное заявление – лаконичное и однозначное:

«В настоящее время мы оцениваем многие рекламные предложения по сохранению конфиденциальности, в том числе выдвинутые Google, но в настоящее время у нас нет планов по реализации каких-либо из них».

Компания Apple пока не прокомментировала возможность интеграции FLoC в Safari. Однако, учитывая её приверженность конфиденциальности, несложно предвидеть, каким будет её решение.

Добавим, в крупных браузерах либо уже есть, либо скоро появятся решения по блокировке сторонних файлов куки, которые позволяют идентифицировать и отслеживать пользователей в интернете. Конец поддержки файлов куки называют кукипокалипсисом, пока что никто не знает, что будут делать рекламодатели после блокирования этого метода отслеживания. И многие разработчики браузеров стремятся создать собственные, зачастую отличающиеся, новые решения. Google намерена отключить сторонние файлы куки в 2022 году. И, с учётом нынешнего подхода, вряд ли к тому времени в отрасли будет действовать единое стандартизированное решение.

Источник: The Verge