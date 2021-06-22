Евросоюз начал антимонопольное расследование в отношении рекламных онлайн-сервисов Google
Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении ключевой части бизнеса Google — онлайн-рекламы. Европейские регуляторы подозревают, что при размещении рекламы с использованием собственной технологии американская компания могла «обидеть» конкурирующих поставщиков рекламных услуг. Также европейские антимонопольщики намерены выяснить, не ограничивала ли Google доступ к пользовательским данным для своих конкурентов.
Как отмечалось выше, на сей раз под ударом оказался ключевое направление бизнеса Google — рекламная онлайн-платформа. Она служит связующим звеном между рекламодателями и издателями. Google контролирует, каким образом распределяются рекламные места на веб-страницах и в приложениях. За 2020 год Google заработала на рекламе более 147 миллиардов долларов — это более 80% общего дохода холдинга Alphabet (материнская компания Google).
«Google собирает данные для таргетированной рекламы, она продает рекламные места, а также выступает посредником в онлайн-рекламе. То есть, Google присутствует практически на всех уровнях цепочки поставок медийной онлайн-рекламы.
Мы обеспокоены тем, что Google усложнила другим сервисам интернет-рекламы возможность конкурировать в так называемом стеке рекламных технологий. Мы также намерены изучить политику Google в отношении отслеживания пользователей, чтобы убедиться, что они соответствуют принципам добросовестной конкуренции».
Маргрет Вестагер
комиссар ЕС по вопросам конкуренции
В рамках расследования Европейская комиссия намерена проверить несколько рекламных практик Google, включая требование от рекламодателей использовать собственный менеджер рекламы для показа рекламы на YouTube, а возможный приоритет своих рекламных площадок. Отдельно регулятор планирует изучить планы Google по поэтапному отказу от файлов cookie в Chrome в пользу собственной технологии FLOC и будущие изменения в политике рекламных идентификаторов на Android.
В Google заявили, что намерены «конструктивно взаимодействовать» с Европейской комиссией.
«Тысячи европейских компаний используют наши рекламные продукты для привлечения новых клиентов и финансирования своих веб-сайтов каждый день. Они выбирают их, потому что они конкурентоспособны и эффективны».
фрагмент из заявления Google
Google также отметила, что многие ведущие рекламодатели используют более четырех платформ для покупки рекламы, а ее технологии совместимы с 700 конкурирующими рекламными платформами и 80 издательскими платформами.
Свежее антимонопольное расследование против Google в Европе перекликается с аналогичным в США — в прошлом году американский регулятор обвинил компанию в незаконной монополизации поискового и рекламного рынков.
- В период с 2017 по 2019 годы Европейская комиссия назначила Google три крупных штрафа на общую сумму €8,2 млрд. В 2017 года она оштрафовала поискового гиганта на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-поиска, в 2018 году — на €4,34 млрд за то, что компания вынуждала производителей смартфонов на Android предустанавливать ее сервисы и приложения, а в 2019 году — еще на €1,49 млрд за блокировку рекламы конкурентов. По всем решениям поисковый гигант подал апелляции,