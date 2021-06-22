Евросоюз начал антимонопольное расследование в отношении рекламных онлайн-сервисов Google

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Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении ключевой части бизнеса Google — онлайн-рекламы. Европейские регуляторы подозревают, что при размещении рекламы с использованием собственной технологии американская компания могла «‎обидеть» конкурирующих поставщиков рекламных услуг. Также европейские антимонопольщики намерены выяснить, не ограничивала ли Google доступ к пользовательским данным для своих конкурентов.

Как отмечалось выше, на сей раз под ударом оказался ключевое направление бизнеса Google — рекламная онлайн-платформа. Она служит связующим звеном между рекламодателями и издателями. Google контролирует, каким образом распределяются рекламные места на веб-страницах и в приложениях. За 2020 год Google заработала на рекламе более 147 миллиардов долларов — это более 80% общего дохода холдинга Alphabet (материнская компания Google).

«Google собирает данные для таргетированной рекламы, она продает рекламные места, а также выступает посредником в онлайн-рекламе. То есть, Google присутствует практически на всех уровнях цепочки поставок медийной онлайн-рекламы. Мы обеспокоены тем, что Google усложнила другим сервисам интернет-рекламы возможность конкурировать в так называемом стеке рекламных технологий. Мы также намерены изучить политику Google в отношении отслеживания пользователей, чтобы убедиться, что они соответствуют принципам добросовестной конкуренции». Маргрет Вестагер комиссар ЕС по вопросам конкуренции В рамках расследования Европейская комиссия намерена проверить несколько рекламных практик Google, включая требование от рекламодателей использовать собственный менеджер рекламы для показа рекламы на YouTube, а возможный приоритет своих рекламных площадок. Отдельно регулятор планирует изучить планы Google по поэтапному отказу от файлов cookie в Chrome в пользу собственной технологии FLOC и будущие изменения в политике рекламных идентификаторов на Android. В Google заявили, что намерены «конструктивно взаимодействовать» с Европейской комиссией. «Тысячи европейских компаний используют наши рекламные продукты для привлечения новых клиентов и финансирования своих веб-сайтов каждый день. Они выбирают их, потому что они конкурентоспособны и эффективны». фрагмент из заявления Google Google также отметила, что многие ведущие рекламодатели используют более четырех платформ для покупки рекламы, а ее технологии совместимы с 700 конкурирующими рекламными платформами и 80 издательскими платформами. Свежее антимонопольное расследование против Google в Европе перекликается с аналогичным в США — в прошлом году американский регулятор обвинил компанию в незаконной монополизации поискового и рекламного рынков.