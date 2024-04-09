Google наконец-то запустила сеть поиска устройств Find My Device

После длительного тестирования Google наконец-то запустила свою долгожданную сеть Find My Device. Эта технология использует краудсорсинговую сеть из более миллиарда устройств Android, чтобы помочь людям находить потерянные гаджеты. Базовая функциональность этого решения подобна аналогичным предложениям от Apple и Tile.

После установки пользователи могут использовать приложение для поиска совместимых телефонов и планшетов на базе Android. Инструмент заставит устройства позвонить по команде пользователя, а их местонахождение появится на карте. Эти данные карты работают, даже если устройства офлайн. Смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro появятся на карте, если они выключены или если аккумулятор полностью разряжен.

Эта технология еще не доступна для повседневных вещей, но это вскоре будет. Метки Bluetooth-трекеров от Chipolo и Pebblebee будут интегрированы в приложение Find My Device в мае. Это позволит пользователям находить что угодно, включая ключи от машины, кошельки и даже заблудившихся домашних питомцев. Будущие теги уже создаются специально для сети. Предложения Pebblebee включают теги, клипсы и тонкие карточки для кошельков. Они поступят в продажу в конце мая или в начале июня. Chipolo создает версии своих трекеров One Point и Card Point для устройств Android, которые появятся в мае. Google говорит, что позже в этом году появится больше трекеров, включая продукты Motorola и eufy.

Сервис Google Find My Device также интегрируется с гаджетами умного дома Nest. Если вы потеряете что-то в доме, приложение Find My Device покажет вам расположение этого предмета относительно существующих устройств Nest. Это должно помочь обеспечить «простую точку отсчета», чтобы найти потерянное.

Также предлагается функция, которая позволяет делиться местоположением предмета с другими людьми, чтобы друзья и семья могли следить за драгоценными вещами.

Новая технология отслеживания работает на устройствах под управлением Android 9 (вышла в 2018 году) и выше. Сначала новой сетью Google Find My Device смогут воспользоваться пользователи Android в США и Канаде, а глобальный выпуск состоится вскоре.

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Источник: Engadget