Google работает над Find My Device — аналогом сети Apple Find My

Поскольку Apple жёстко контролирует экосистему iOS, она может создать обширную краудсорсинговую сеть устройств, которая может помочь найти другие устройства. Пожалуй, единственная другая компания, которая может создать такую ​​же большую сеть устройств, как Apple, – это Google. Она сможет создать подобную сеть благодаря наличию Google Play Services почти на каждом Android-устройстве. Похоже, что Google осознаёт этот факт и готовится построить собственную краудсорсинговую сеть устройств.

Изучение APK часто позволяет предсказать функции, которые могут появиться в будущем обновлении приложения. Хотя такой метод работает не всегда. В некоторых случаях разработчики отказываются от своих первоначальных планов и удаляют лишнее в следующих сборках.

Тем не менее, в нынешней версии Google Play Services 21.24.13, которая появилась в канале бета-тестирования, можно обнаружить следующие новые строки кода:

<string name=»mdm_find_device_network_description»>Allows your phone to help locate your and other people’s devices.</string>

<string name=»mdm_find_device_network_title»>Find My Device network</string>