Google работает над Find My Device — аналогом сети Apple Find My





Поскольку Apple жёстко контролирует экосистему iOS, она может создать обширную краудсорсинговую сеть устройств, которая может помочь найти другие устройства. Пожалуй, единственная другая компания, которая может создать такую ​​же большую сеть устройств, как Apple, – это Google. Она сможет создать подобную сеть благодаря наличию Google Play Services почти на каждом Android-устройстве. Похоже, что Google осознаёт этот факт и готовится построить собственную краудсорсинговую сеть устройств.

Изучение APK часто позволяет предсказать функции, которые могут появиться в будущем обновлении приложения. Хотя такой метод работает не всегда. В некоторых случаях разработчики отказываются от своих первоначальных планов и удаляют лишнее в следующих сборках.

Тем не менее, в нынешней версии Google Play Services 21.24.13, которая появилась в канале бета-тестирования, можно обнаружить следующие новые строки кода:

<string name=»mdm_find_device_network_description»>Allows your phone to help locate your and other people’s devices.</string> <string name=»mdm_find_device_network_title»>Find My Device network</string>

Эти новые строки кода явно предполагают, что Google работает над сетью Find My Device, использующей Google Play Services, чтобы «[разрешить] вашему телефону обнаруживать ваши устройства и устройства других людей». У Google уже есть приложение под названием Find My Device, распространяемое через Play Store, но оно может находить только устройства, которые авторизированны через учётную запись Google. Если сеть Find My Device заработает, пользователи смогут помочь другим пользователям Android найти их утерянные или украденные устройства.

Хотя Android можно найти во многих различных типах устройств, вполне вероятно, что наибольшая доля из более чем 3 млрд устройств, работающих под управлением этой ОС по всему миру, приходится на смартфоны. На подавляющем большинстве Android-смартфонов, продаваемых за пределами Китая, содержит предустановленное приложение Google Play Services. Таким образом, все устройства с этим приложением, теоретически, смогут участвовать в сети Find My Device. Отметим, Google Play Services является одним из ключевых компонентов Google Mobile Services (GMS) – набора приложений и сервисов Google, которые распространяются среди производителей Android-устройств. GMS также включает в себя магазин приложений Play Store. Производители устройств, желающие предварительно установить Play Store на свои устройства Android, также должны включать многие другие компоненты Google Mobile Services, включая Google Play Services.

Источник: xda-developers