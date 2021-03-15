Google не удалось избежать группового иска на $5 млрд за слежку в режиме инкогнито — судья Люси Ко отклонила ходатайство поискового гиганта о прекращении дела

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Судья в Калифорнии постановила, что компании Google предстоит столкнуться с коллективным иском, в котором поисковый гигант обвиняется в злоупотреблениях при использовании режима Incognito в браузере. В иске утверждается, что Google тайно собирает данные пользователей, даже когда они используют такой приватный режим просмотра.

В июне прошлого года трое пользователей подали жалобу, утверждая, что у Google есть «всеобъемлющий бизнес по отслеживанию данных», и это отслеживание продолжается, даже если пользователи принимают меры для защиты своей личной информации, например, используют режим Incognito в Chrome или приватный просмотр в Safari и других браузерах. В рамках иска требуется компенсация в сумме не менее $5 млрд.

Google добивалась прекращения этого судебного процесса. Но окружной судья США Люси Ко указала в своём постановлении, что компания «не уведомляла пользователей о том, что Google участвует в предполагаемом сборе данных, пока пользователь находится в режиме приватного просмотра».

Поисковый гигант заявлял в суде, что даёт понять пользователям, «что «Incognito» не означает«невидимый», и что действия пользователя во время этого сеанса могут быть видны посещаемым сайтам и любым сторонним аналитическим или рекламным сервисам, которые используют посещаемые сайты».

Представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что компания оспаривает исковые претензии, «и мы будем решительно защищаться от них». Он добавил, что режим Incognito в Chrome даёт пользователям возможность просматривать веб-страницы без сохранения активности в браузере или на устройствах.

«Как мы чётко заявляем, каждый раз, когда вы открываете новую вкладку в режиме Incognito, сайты могут собирать информацию о вашей активности в интернете во время вашего сеанса», — добавил Хосе Кастанеда.

Источник: The Verge