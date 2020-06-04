От Google через суд требуют $5 млрд из-за нарушений прав приватности пользователей





В федеральный суд в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) был подан коллективный иск против компании Google, в котором истцы требуют взыскать с поискового гиганта $5 млрд. Причиной подачи иска стала работа браузера Chrome, который якобы продолжает отслеживать пользователей даже при активации режима приватности Incognito, а это является нарушением федерального закона о конфиденциальности электронных сообщений.

Данный закон защищает людей от перехвата их сообщений. Первоначально он применялся к голосовым телефонным разговорам, но последующие дополнения включили под его защиту и другие электронные коммуникации и среды, такие как интернет.

В иске утверждается, что Google предлагает режим Incognito, который обеспечивает более приватное пребывание в сети, создавая у пользователей впечатление, что их привычки к серфингу не записываются. Но на самом деле, как утверждается в жалобе, различные инструменты Google, включая встроенную в сайты аналитику, Менеджер рекламных объявлений Google и другие средства, по-прежнему отслеживают пользователей и создают профили их поведения. Потому истцы хотят, чтобы Google была остановлена, поскольку она «не может продолжать участвовать в тайном и несанкционированном сборе данных практически о каждом американце с компьютером или смартфоном».

В компании Google намерены защищаться в суде. Представитель компании заявил, что ограничения работы режима Incognito чётко описываются каждый раз при открытии новой приватной вкладки. И там говорится, что сайты могут продолжать собирать информацию о посетителях. Подразумевается, что другие пользователи этой системы не будут знать о посещаемых сайтах, но загрузки и закладки будут сохраняться. Также информацию о действиях пользователя в сети при активации режима Incognito могут видеть поставщик интернет-услуг и системные администраторы, например, корпоративной сети или учебного заведения.

Сложности этому делу добавляет тот факт, что компания Google при почти каждом сеансе просмотра выступает в нескольких ролях. Она не только является разработчиком браузера Chrome и режима приватности Incognito, но также обслуживает аналитические системы, применяемые многими сайтами и отслеживающие активность посетителей.

Упомянутый выше иск подан от имени истцов Хасома Брауна, Марии Нгуен и Уильяма Байетта. Он позиционируется как коллективный иск, который может включать «миллионы» пользователей Google. Он предусматривает компенсацию для каждого пользователя на сумму не менее $5 тыс.

Источник: slashgear