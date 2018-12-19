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Google обновила камеру Street View Trekker для съёмки панорамных изображений улиц
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Google обновила камеру Street View Trekker для съёмки панорамных изображений улиц

Google обновила камеру Street View Trekker для съёмки панорамных изображений улиц

На протяжении многих лет компания Google предоставляла свои камеры Street View фотографам, путешественникам и организациям, чтобы те могли добавлять панорамные изображения культурных достопримечательностей в Google Maps. Теперь же компания объявила о том, что она учла отзывы партнёров, которые использовали камеру Trekker по всему миру, и обновила устройство на основе этих предложений. Новый Street View Trekker стал легче и компактнее, а камеры были обновлены с помощью датчиков более высоким разрешением и объективов с увеличенной диафрагмой.

Камера Trekker достаточно универсальна. Её можно носить в качестве рюкзака или размещать на автомобилях и лодках. Это особенно полезно для изучения районов, в которые проблематично добраться на автомобиле, оборудованном Street View, а также для построения карт для развивающихся стран и небольших городов.

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Программа по предоставлению камер Google Street View открыта для туристических организаций, некоммерческих организаций, правительственных учреждений, университетов и исследовательских групп. Желающие могут оставить заявку на получение Trekker напрокат по следующему адресу. Предпочтение отдаётся лицам и организациям, заинтересованным в продвижении регионов, имеющих «культурную, историческую или туристическую значимость».

Источник: The Verge

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