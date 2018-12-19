Google обновила камеру Street View Trekker для съёмки панорамных изображений улиц

На протяжении многих лет компания Google предоставляла свои камеры Street View фотографам, путешественникам и организациям, чтобы те могли добавлять панорамные изображения культурных достопримечательностей в Google Maps. Теперь же компания объявила о том, что она учла отзывы партнёров, которые использовали камеру Trekker по всему миру, и обновила устройство на основе этих предложений. Новый Street View Trekker стал легче и компактнее, а камеры были обновлены с помощью датчиков более высоким разрешением и объективов с увеличенной диафрагмой.

Камера Trekker достаточно универсальна. Её можно носить в качестве рюкзака или размещать на автомобилях и лодках. Это особенно полезно для изучения районов, в которые проблематично добраться на автомобиле, оборудованном Street View, а также для построения карт для развивающихся стран и небольших городов.

Программа по предоставлению камер Google Street View открыта для туристических организаций, некоммерческих организаций, правительственных учреждений, университетов и исследовательских групп. Желающие могут оставить заявку на получение Trekker напрокат по следующему адресу. Предпочтение отдаётся лицам и организациям, заинтересованным в продвижении регионов, имеющих «культурную, историческую или туристическую значимость».

Источник: The Verge