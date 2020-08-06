Google обновляет мобильные приложения Docs, Sheets и Slides: предпросмотр ссылок, тёмный режим, поддержка Smart Compose и редактирование документов Microsoft Office





Компания Google обновила приложения для пользователей G Suite, добавив новые функции в Docs, Sheets и Slides. Новшества призваны сделать работу со смартфона более удобной.

Многие изменения носят визуальный характер. Например, появилась возможность предварительного просмотра ссылок. Теперь пользователю будет демонстрироваться динамическая карточка (со снимком страницы, заголовком и описанием), и не потребуется покидать приложение для перехода по ссылке. Эта функция уже доступна на iOS, а для платформы Android её планируется внедрить в ближайшие недели.

Также внедрён новый интерфейс для комментирования. Вместо того, чтобы выбирать каждый комментарий в документе по отдельности, теперь просматривать комментарии можно из единого интерфейса. Эта возможность доступна на Android, а пользователям iOS-устройств предстоит запастись терпением на несколько месяцев.

Кроме того, тёмный режим оформления наконец стал доступен в Docs, Sheets и Slides. Он был анонсирован ещё в прошлом месяце.

В Slides анонсирована вертикальная навигация. Она позволяет быстро пролистывать презентации и увеличивать нужные фрагменты. Для ОС Android эта функция появится на протяжении нескольких недель, а для iOS – на протяжении нескольких месяцев.

В приложение Docs в ближайшие недели будет добавлена функция Smart Compose. Таким образом, теперь при создании документов пользователям будут доступны предположения по вводу текста, созданные посредством искусственного интеллекта. Функция Smart Compose была представлена в 2018 году. Она является результатом дальнейшего развития функции Smart Reply из Gmail. Но если Smart Reply предлагает короткие варианты ответа на письмо, исходя из анализа его содержимого, то Smart Compose является более функциональным решением. Например, функция даёт предположения относительно того, как можно закончить текущее предложение. Ранее функция Smart Compose была доступна лишь в веб-версии Docs, а через несколько недель появится и в мобильных приложениях для iOS и Android.

Наконец, в мобильных приложениях Docs, Sheets и Slides скоро появится возможность редактирования документов Microsoft Office. Ранее это было доступно лишь через веб-интерфейс сервисов. Пока что речь идёт о скором добавлении такой поддержки только в Android-версии приложений (в ближайшие недели). На платформе iOS соответствующую поддержку планируется добавить «позже в этом году».

Источник: The Verge