Google отключила интеграцию камер Xiaomi с устройствами Nest после того, как камера транслировала изображение из чужого жилища

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Компания Google отключила доступ устройств Xiaomi к своим решениям Nest Hub и Assistant после того, как владелец камеры сообщил, что видит незнакомые фотографии, судя по всему, с чужих камер.

Как заявил представитель поискового гиганта, его компания осведомлена о проблеме и вместе с Xiaomi работает над её решением. Но до момента её полного устранения Google отключила интеграцию Xiaomi со своими устройствами.

Пользователь сообщил в Reddit, что его недавно купленная IP-камера безопасности Xiaomi Mijia 1080p Smart показывала неподвижные изображения из чужих домов незнакомцев. Это происходило, когда он пытался устроить потоковую трансляцию с камеры на Google Nest Hub.

Пользователь Dio-V с Reddit заявил, что видел изображения закрытого крыльца, спящего человека в кресле и спящего ребёнка в кроватке. После его публикации с ним связалась компания Google, но Xiaomi так и не вышла на контакт. Журналисты ресурса The Verge обратились за комментариями к обеим компаниям. Ответ Google был приведён выше, а Xiaomi не прореагировала на запрос.

В октябре прошлого года Nest объявила о программе доступа к устройствам. Она предъявляет жесткие требования к сторонним устройствам, которые могут использоваться с её системой. В настоящее время около двух десятков камер видеонаблюдения могут работать совместно с дисплеями Nest.

Источник: The Verge