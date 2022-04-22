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Google отметил День Земли дудлом со спутниковыми снимками климатических изменений

Google отметил День Земли дудлом со спутниковыми снимками климатических изменений

На главной странице Google к 22 апреля, Дню Земли, появился дудл, в котором показывается таяние ледников, вырубка лесов и гибель кораллов. Таким образом поисковик напоминает о влиянии человечества на климат.

Дудл состоит из четырех Gif-файлов со спутниковыми снимками в и фотографиями Агентства океанов. В течение дня пользователям будут показывать разные анимации.

На первом изображено отступление ледников на вершине горы Килиманджаро в Танзании, происходившее с декабря 1986 по 2020 год.

Google отметил День Земли дудлом со спутниковыми снимками климатических изменений

Втором – таяние ледников в Гренландии с декабря 2000 по 2020 год.

Google отметил День Земли дудлом со спутниковыми снимками климатических изменений

Третьем – обесцвечивание (гибель) кораллов на Большом Барьерном рифе возле Австралии с марта 2016 года по октябрь 2017 года.

Google отметил День Земли дудлом со спутниковыми снимками климатических изменений

Четвертом – вырубка лесов Гарца в Эленде, Германия, с декабря 1995 года по 2020 год.
Google отметил День Земли дудлом со спутниковыми снимками климатических изменений

При нажатии на изображения пользователей перекидывает на поиск Google, где представлена информация об изменении климата с объяснением причин возникновения и влияния на человека.

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