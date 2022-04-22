Google отметил День Земли дудлом со спутниковыми снимками климатических изменений

На главной странице Google к 22 апреля, Дню Земли, появился дудл, в котором показывается таяние ледников, вырубка лесов и гибель кораллов. Таким образом поисковик напоминает о влиянии человечества на климат.

Дудл состоит из четырех Gif-файлов со спутниковыми снимками в и фотографиями Агентства океанов. В течение дня пользователям будут показывать разные анимации.

На первом изображено отступление ледников на вершине горы Килиманджаро в Танзании, происходившее с декабря 1986 по 2020 год.

Втором – таяние ледников в Гренландии с декабря 2000 по 2020 год.

Третьем – обесцвечивание (гибель) кораллов на Большом Барьерном рифе возле Австралии с марта 2016 года по октябрь 2017 года.

Четвертом – вырубка лесов Гарца в Эленде, Германия, с декабря 1995 года по 2020 год.



При нажатии на изображения пользователей перекидывает на поиск Google, где представлена информация об изменении климата с объяснением причин возникновения и влияния на человека.