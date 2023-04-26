Поиск по слову — Google добавила панель, которая поможет быстро найти инструменты в Документах, Таблицах и Презентациях

Новая панель в приложениях Google Workspace поможет быстро найти необходимый инструмент, просто вписав его название вместо того, чтобы тратить время на просмотр различных меню в Документах, Таблицах и Презентациях.

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Google с 25 апреля начала развертывание улучшенного инструмента поиска в Google Документах, Таблицах и Презентациях – в виде строки поиска (обозначается значком лупы и меткой «Меню») в верхнем левом углу обычной панели инструментов программы.

Инструмент автоматически предоставляет типичные предложения, которые отличаются в зависимости от приложения Google Workspace, которым вы пользуетесь. Например «Настройка страницы» в Документах, «Вставить строки/столбцы» в Таблицах и «Редактировать тему» в Презентациях.

Кроме того, пользователи могут искать некоторые инструменты по названию или описанию. К примеру, по запросу «кто последний просматривал этот документ» вам предоставят панель активности.

На панели под результатами поиска также будет закреплен инструмент «найти и заменить».

Нажатие на панель сразу покажет предыдущие запросы, также рядом с ними отобразятся комбинации клавиш для вызова соответствующих инструментов, что поможет их со временем запомнить.

Ранее функции и инструменты в приложениях Google Workspace можно было найти, перейдя в меню «Справка» и выбрав «Поиск». Обновление развертывается постепенно, поэтому потребуется время, пока опция появится в программах – хотя согласно графику выпуска Google она должна заработать в Workspace и личных аккаунтах Google до 25 мая.

Источник: The Verge