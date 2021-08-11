Google Pay в Україні — тепер і на годинниках Wear OS





Google анонсувала довгоочікуване розширення платіжної системи G Pay — відтепер в Україні офіційно доступні безконтактні платежі на годинниках Wear OS. До цього моменту оплачувати покупки та послуги через G Pay можна було тільки за допомогою відповідного смартфона Android.

Також Google оновила інтерфейс додатку G Pay на Wear OS — прив’язані до електронного гаманця платіжні картки стали більші й ними легше керувати.

Одночасно з Україною підтримку G Pay на розумних годинниках отримали ще 15 країн — Бельгія, Бразилія, Чилі, Хорватія, Чехія, Данія, Фінляндія, Гонконг, Ірландія, Нова Зеландія, Норвегія, Словаччина, Швеція, Тайвань та Об’єднані Арабські Емірати. Надалі цей список буде розширюватись, обіцяють в Google.

Google повідомила про запуск безконтактних платежів Pay на годинниках Wear OS в Україні в рамках анонсу нових годинників Samsung Galaxy Watch4, про які ми розповімо окремо.