Google переименовала сервис Android Pay в Google Pay (G Pay)

В начале прошлого месяца Google представила бренд Google Pay (или просто — G Pay), которые многие СМИ, в основном российские, приняли за новый платежный сервис поискового гиганта. Мы то знаем, что Google просто задумала обычный ребрендинг с целью объединения существующих платежных сервисов Android Pay и Google Wallet. И вот на этой неделе Google приступила к объединению вышеупомянутых сервисов. Говоря точнее, речь об интеграции возможностей Google Wallet в сервис Android Pay с последующим переименованием в Google Pay

Как сообщается, приложения Google Pay позволит совершать покупки в разных местах и разными способами – в обычных розничных магазинах, в интернет-магазинах, в браузере Google Chrome на разных устройствах, посредством голосового помощника Google Assistant, который, как мы уже знаем, вскоре выучит русский, и в приложениях от сторонних разработчиков.

На новом домашнем экране в приложении Google Pay пользователи смогут видеть полезные подсказки, которые «всегда будут появляться в нужный момент». В приложении можно будет смотреть список последних покупок, искать магазины поблизости, управлять бонусами, а также получать различные советы, которые позволят воспользоваться всеми преимуществами Google Pay.

В целом функциональность приложения существенно расширится и одной из наиболее интересных нововведений станет возможность использовать устройство с Google Pay для оплаты проезда в общественном транспорте. Что еще интереснее, так это то, что Киев вошел в первую волну городов вместе с Лондоном и Портлендом, с которых начнется распространение этой функции.

Мы уже неоднократно отмечали, что во многом успех Android Pay, которая с сентября прошлого года заработала в Украине, обусловлен простотой ее использования – платежная система может работать практически на любом современном смартфоне с Android, оснащенном модулем NFC. Главное — поддержка сервиса местными банками. К настоящему моменту уже пять украинских банков добавили поддержку сервиса Android Pay (ПУМБ, «ПриватБанк», «ОщадБанк», «UkrSibbank» и «Південний»).

Новое старое приложение Google Pay уже доступно для загрузки из магазина Google Play.

Источник: Google