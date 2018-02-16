В этом году Google Assistant распространится на 38 новых стран и выучит 17 новых языков, включая русский

В рамках недавнего мероприятия Digital News Initiative Summit в Амстердаме Google рассказала о грандиозных планах в отношении голосового помощника Assistant. В этом году компания планирует существенно расширить возможности ассистента в части поддержки новых языков и распространить сервис на десятки новых стран. Говоря конкретнее, до конца этого года Google Assistant официально запустится в 38 новых странах и выучит 17 новых языков, включая русский, арабский, нидерландский и прочие.

Слайд выше дает наглядное представление о том, как расширится география доступности сервиса поискового гиганта. Страны, в которых сервис уже работает или будет запущен в ближайшие время, окрашены в синий цвет. И хотя качество картинки оставляет желать лучшего, хорошо видно, что Украина в эту волну расширения сервиса не попала. Но добавление поддержки русского языка тоже можно считать хорошим началом, а там, глядишь (с такими темпами развития), ассистент и украинский выучит. И хотя русскоязычный Google Assistant уже давно не является новостью, лишнее подтверждение не помешает.

Остается добавить, что сейчас сервис официально запущен всего в 14 странах мира и знает десять языков: английский, японский, индонезийский, французский, итальянский, немецкий, хинди, корейский, португальский и испанский.

Источник: phonearena