Google запустила в Украине платежный сервис Android Pay. Пока единственным партнером выступает «ПриватБанк»

Как и предполагалось, сегодня, 1 ноября, после нескольких месяцев подготовки Google наконец-то запустила в Украине платежный сервис Android Pay. Об этом сообщается на официальном сайте Android Pay.

Главным преимуществом платежного сервиса Android Pay над всеми остальными заключается в том, что он может быть использован на любом смартфоне с ОС Android, который оснащен модулем NFC. Для работы с сервисом достаточно установить соответствующее мобильное приложение, которое уже доступно для загрузки всем желающим, и добавить банковскую карту, которая будет использоваться для оплаты различных покупок.

В данный момент основным и пока единственным украинским партнером Google выступает «ПриватБанк», но скоро к нему присоединятся и другие банки-партнеры.

Отметим, что Android Pay, как и Apple Pay, запуска которого в Украине еще предстоит дождаться, требует для работы современные терминалы с поддержкой NFC. Их можно узнать по характерным отметкам, как на изображении ниже.

В приложении Android Pay можно добавлять не только банковские карты, но и карты лояльности различных компаний, например, сети супермаркетов «Сільпо».

В сообщении ресурсу ain представитель «ПриватБанка» заявил, что изначально Google не планировала запускать Android Pay в Украине в этом году, но изменила свое решение благодаря коммуникации со стороны банка и Mastercard.

«Когда мы запустили кошелек «Приват24» в декабре 2016, мы перешли на технологии MDES (Mastercard Digital Enablement Service у Mastercard) и VTS (Visa Token Service у Visa), а это именно те технологии, которые используются в кошельках Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay и т/д. Мы уже тогда были готовы к приходу глобальных кошельков. Тогда мы нашли правильные контакты в Google и начали коммуницировать с ними более года назад», — отметили в банке.

Сейчас у «ПриватБанка» около 800 000 активных клиентов, которые пользуются «Приват24» на смартфонах с ОС Android версии 4.0 и выше, и у которых есть NFC.

В «Ощадбанке» заявили, что около 75% терминалов банка, установленных в различных торговых сетях, полностью готовы к использованию Android Pay и оплате картой любого банка мира. Также известно, что ПУМБ тоже планирует стать партнером сервиса Android Pay.

Остается добавить, что Android Pay – первый из трех крупнейших платежных сервисов, который заработал в Украине. Когда в Украине будут запущены конкурирующие Apple Pay и Samsung Pay – пока неясно. Последний должен был заработать еще в середине текущего года, но на календаре уже ноябрь, а Samsung Pay в Украине пока так и не запустили.

Источник: Android Pay и ain