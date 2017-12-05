Третьим украинским банком, подключившимся к системе Android Pay, стал UkrSibbank

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Вслед за «ПриватБанком» и «ОщадБанком» платежную систему Android Pay для своих клиентов подключил коммерческий банк UkrSibbank. В UkrSibbank делают акцент на том, что они первыми среди коммерческих банков запустили Android Pay для картодержателей Mastercard в Украине.

Напомним, платежный сервис Android Pay может работать на любом современном смартфоне с ОС Android версии 4.4 и выше, который оснащен модулем NFC. Правда, контроллер NFC должен поддерживать технологию HCE, а root-доступа на устройстве быть не должно.

Чтобы воспользоваться сервисом Android Pay, нужно скачать одноименное приложение из магазина Google Play, зарегистрировать аккаунт и ввести данные платежной карты MasterCard, выпущенной UkrSibbank. Для оплаты с приложением Android Pay нужно активировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу. Если сумма платежа по карте Mastercard превышает 100 грн, необходимо будет разблокировать телефон, тем самым подтвердив личность (ввести графический ключ, цифровой код или разблокировать устройство по отпечатку пальца).

В UkrSibbank отмечают, что одной из важных предпосылок для запуска Android Pay стал запуск глобальной цифровой платформы токенизации Mastercard Digital Enablement Service. Платформа позволяет превратить NFC-устройство с подключением к интернету в безопасный платежный инструмент. Для оплаты с решением на MDES создается уникальный шифр (токен), который обеспечивает максимальный уровень защиты платежной транзакции.

Согласно с карточной стратегией UkrSibbank, с начала 2018 года будут устанавливаться исключительно бесконтактные терминалы, а на протяжении следующих двух лет банк планирует провести полную замену платежного оборудования на бесконтактное.