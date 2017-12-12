Еще один украинский банк подключился к системе Android Pay

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Все больше украинских банков внедряют поддержку платежной системы Android Pay, которая с 1 ноября официально начала работать в нашей стране. Как сообщает ресурс ain, начиная с сегодняшнего дня воспользоваться преимуществами платежной системы Google могут клиенты банка ПУМБ из числа держателей карт Mastercard.

Напоминаем, для работы с сервисом Android Pay подойдет любой смартфон с ОС Android версии 4.4 и выше, где есть модуль NFC с поддержкой технологии HCE и отсутствует root-доступ.

Как обычно, нужно скачать одноименное приложение из магазина Google Play, зарегистрировать аккаунт и ввести данные платежной карты MasterCard. В данном случае это будет карта, выпущенная ПУМБ. Для оплаты с приложением Android Pay нужно активировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу. Если сумма платежа по карте Mastercard превышает 100 грн, необходимо будет разблокировать телефон, тем самым подтвердив личность (ввести графический ключ, цифровой код или разблокировать устройство по отпечатку пальца).

Источник: ain