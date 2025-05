Google Pixel 10 «засветился», когда снимал сам себя для рекламы — известне цвета и модельный ряд

Новые кадры раскрывают не только Google Pixel 10, но и то, что имеют в виду, когда говорят «снято на смартфон». Фактически, речь идет о профессиональном оборудовании.

Пользователь X @MarksGonePublic, по его словам, случайно наткнулся на процесс съемки ролика вероятного Pixel 10 возле Ванкувера, и сделал несколько собственных кадров. Об этом он рассказал в коротком видеоколлаже. Кажется, смартфон снимали таким же аппаратом, но, как говорят, есть нюансы.

Видно, что во время процесса использована специально сконструированная техника. На установке можно идентифицировать длинный трубчатый объектив для макросъемки, вынесенный профессиональный микрофон и собственно станок, на котором закреплено все оборудование. Поэтому когда маркетологи говорят «посмотрите, это снято на смартфон!» — вряд ли речь идет, что кто-то просто держал аппарат в руке, и повторить такие кадры собственноручно вряд ли получится.

Собственно, «герой» съемки, еще один Pixel 10, «позировал» в руках у мужчины и на специальной стойке. Телефон можно рассмотреть с разных ракурсов, но кадры не слишком качественные и детальные. Да и вид нового Pixel не удивляет — он похож на предыдущие смартфоны Google.

Часть фото позволяет идентифицировать аппарат — готовые рекламные кадры можно видеть на стенде. Слоган серии Pixel 10, кажется, звучит как «Требуйте больше от своего телефона». Видны надписи «Google» и «Pixel 10» вдоль того, что должно было бы быть Pixel 10 Pro, или 10 Pro XL (с учетом вспышки и термометра справа от камер). Кадры также дают возможность разглядеть телефон в дополнительных ракурсах.

🎬 Just out for a walk…

stumbled onto a full-on commercial shoot for the Google Pixel 10 📱

They had a macro probe lens, a Panavision rig, and 20+ crew members…

to film someone holding a phone 😂

If the Pixel camera’s so good, why not just use it? 👀 #BTS #Vancouver pic.twitter.com/muDluZfK75

— Mark Teasdale ★ (@MarksGonePublic) May 23, 2025