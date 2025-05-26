Новости Устройства 26.05.2025 в 10:26 comment views icon

Google Pixel 10 «засветился», когда снимал сам себя для рекламы — известне цвета и модельный ряд

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Андрій Русанов

Автор сайта

Google Pixel 10 «засветился», когда снимал сам себя для рекламы — известне цвета и модельный ряд

Новые кадры раскрывают не только Google Pixel 10, но и то, что имеют в виду, когда говорят «снято на смартфон». Фактически, речь идет о профессиональном оборудовании.

Пользователь X @MarksGonePublic, по его словам, случайно наткнулся на процесс съемки ролика вероятного Pixel 10 возле Ванкувера, и сделал несколько собственных кадров. Об этом он рассказал в коротком видеоколлаже. Кажется, смартфон снимали таким же аппаратом, но, как говорят, есть нюансы.

Видно, что во время процесса использована специально сконструированная техника. На установке можно идентифицировать длинный трубчатый объектив для макросъемки, вынесенный профессиональный микрофон и собственно станок, на котором закреплено все оборудование. Поэтому когда маркетологи говорят «посмотрите, это снято на смартфон!» — вряд ли речь идет, что кто-то просто держал аппарат в руке, и повторить такие кадры собственноручно вряд ли получится.

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Собственно, «герой» съемки, еще один Pixel 10, «позировал» в руках у мужчины и на специальной стойке. Телефон можно рассмотреть с разных ракурсов, но кадры не слишком качественные и детальные. Да и вид нового Pixel не удивляет — он похож на предыдущие смартфоны Google.

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Часть фото позволяет идентифицировать аппарат — готовые рекламные кадры можно видеть на стенде. Слоган серии Pixel 10, кажется, звучит как «Требуйте больше от своего телефона». Видны надписи «Google» и «Pixel 10» вдоль того, что должно было бы быть Pixel 10 Pro, или 10 Pro XL (с учетом вспышки и термометра справа от камер). Кадры также дают возможность разглядеть телефон в дополнительных ракурсах.

Другой виток от источника Mystic Leaks из Telegram, демонстрирует обои серии Pixel 10 и раскрывает модельный ряд и цвета. Это тот самый информатор, который раскрыл интерфейс Material 3 Expressive. В тексте сообщения автор вспоминает Pixel Fold нового поколения, а в перечне цветов — другие модели.

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Базовый Pixel 10 получит варианты Obsidian (черный), Blue (синий), Iris (фиолетовый) и Limoncello (желтый). Pixel 10 Pro и XL будут доступны в цветах Obsidian (черный), Green (зеленый), Sterling (серый) и Porcelain (белый). Традиционно, линейка Google Pixel 10 ожидается осенью, хотя никакой официальной информации пока нет.

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