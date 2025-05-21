Новости Софт 21.05.2025 в 19:30 comment views icon

Android 16 QPR1 Beta 1 с Material 3 Expressive уже на Google Pixel — самые интересные обновления интерфейса

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Андрій Русанов

Автор сайта

Android 16 QPR1 Beta 1 с Material 3 Expressive уже на Google Pixel — самые интересные обновления интерфейса

Операционная система Android 16 QPR1 Beta 1 уже доступна для смартфонов Google Pixel. Многие изменения и функции «разобрали» на отдельные новости профильные обозреватели, ITC.ua собрал вместе.

Предварительный просмотр Android 16 включает новый дизайн Material 3 Expressive, официально представленный недавно — владельцы смартфонов Pixel 6 и более новых, которые примут участие в бета-программе, наконец могут оценить его самостоятельно Бета-версия существенно меняет панель уведомлений, быстрые настройки, экране блокировки и многое другое. Оформление Material 3 тоже несколько изменилось. Google официально заявляет, что QPR1 подходит для общего использования.

Редизайн уведомлений

Большая кнопка «Очистить все» теперь появляется посередине, а слева и справа — кнопки быстрого доступа к истории уведомлений и их настроек соответственно. Кнопки быстрого доступа исчезают, когда нет уведомлений.

Android 16 QPR1 Beta 1 з Material 3 Expressive вже на Google Pixel — найцікавіші оновлення

По умолчанию на экране блокировки отображается только одно уведомление со свернутыми значками других под ним. Это называется «Компактный вид», где новая опция «Полный список» будет отображать несколько уведомлений, а остальные размещать в списке значков. Также изменились анимации сворачивания уведомлений.

Android 16 QPR1 Beta 1 з Material 3 Expressive вже на Google Pixel — найцікавіші оновлення

Редизайн быстрых настроек

В основном, быстрые настройки остались неизменными со времен редизайна Android 12. В бета-версии Android 16 Google переделывает быстрые настройки на Pixel, добавляя плитки с переменным размером и размытие фона.

Полностью открытый интерфейс демонстрирует восемь больших плиток. Панель быстрых настроек Android 16 QPR1 Beta 1 начинается с обновленного ползунка яркости, который использует прямоугольный бар Material You с заметным ползунком.

Android 16 QPR1 Beta 1 з Material 3 Expressive вже на Google Pixel — найцікавіші оновлення

Когда плитки неактивны, они имеют форму таблетки. Включение изменяет делает их закругленными прямоугольники, а также квадраты. Их размер теперь можно изменять — уменьшать, чтобы они занимали половину пространства без надписи. Google сгруппировал доступные плитки по категориям Подключение, Утилиты, Дисплей, Конфиденциальность, Доступность, Системные и Установленные.

Режим «Не беспокоить» в одно касание

Переключатель исчез в Android 15 — пользователям нужно нажать на ярлык «Режимы», а затем выбрать «Не беспокоить». Обновленный интерфейс быстрых настроек предлагает дополнительное нажатие на сам значок, которое сразу выключает «Не беспокоить».

Такое же изменение применимо к переключателю Bluetooth. Нажатие на значок просто включает или выключает его.

Больше пространства для значков программ

Google уменьшил размер виджета At a Glance в смартфонах Pixel. За счет этого освободилась дополнительная строка на главном экране для других виджетов и значков программ. Обновление подчеркивает это изменение при загрузке и установке отдельным всплывающим окном.

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Android 16 QPR1 Beta 1 з Material 3 Expressive вже на Google Pixel — найцікавіші оновлення

Пользователи Pixel годами требуют возможности отключить это и виджет, поскольку он занимает значительную часть верхней половины главного экрана. Уменьшение — компромиссный вариант, который расширяет пользовательский простой. Также он уменьшен на экране блокировки — в новой ОС пользователи смогут размещать там собственные виджеты, поэтому место не помешает.

Управление отпечатками пальцев

В настройках разработчика появилась опция проверки зарегистрированных отпечатков пальцев. Нажатие запускает экран с черным фоном, значком отпечатка пальца и просьбой прикоснуться к нему. Нажатие закрывает эту страницу и выделяет соответствующий отпечаток пальца в списке.

Android 16 QPR1 Beta 1 з Material 3 Expressive вже на Google Pixel — найцікавіші оновлення

Если зарегистрированные отпечатки не имеют понятных названий, еще поможет идентифицировать конкретный. Ранее для этого понадобилось бы удалить отпечаток и добавить снова, что могло усложнить верификацию в некоторых программах.

Магический портрет

Новая опция в приложении обоев Pixel появляется после нажатия предварительного просмотра экрана блокировки в программе и выбора эффектов. Система проанализировала обои экрана блокировки и автоматически предложила рамку, форму и цвет которой можно изменить.

Вместо рамки опция позволяет применять к изображению эффект погоды (похоже на опцию Samsung Live Effect в One UI 6.1.1).

Android 16 QPR1 Beta 1 з Material 3 Expressive вже на Google Pixel — найцікавіші оновлення

Упрощение использования разделенного экрана

Разделение экрана между программами в Android не слишком интуитивное, особенно для новичков. Нужная часто скрыта в контекстном меню, о существовании которого пользователь может не подозревать. Чтобы получить доступ к этому меню, нужно нажать и удерживать значок приложения на экране последних приложений — жест, которому не хватает четкой визуальной подсказки.

Android 16 QPR1 Beta 1 з Material 3 Expressive вже на Google Pixel — найцікавіші оновлення

В Android 16 QPR1 Beta 1 Google делает контекстное меню для каждой программы более заметным. Ранее над задачей отображался только значок программы, а теперь есть значок программы, ее название и стрелка вниз. ее нажатие и вызывает желаемое меню с несколькими действиями, в том числе и разделением.

Настройка часов на экране блокировки

Новое приложение обоев предлагает ползунок редактирования размера часов на экране блокировки — правда, пока только того, что по умолчанию. Это единственные часы, которые используют «реактивный» шрифт, что и позволяет динамическую настройку. Возможно, Google создаст другие подобные часы, или это сделают сторонние разработчики.

Ambient AOD

Заметным аспектом нового дизайна является использование размытия фона — на панели уведомлений, быстрых настроек, меню последних и панели программ. Воспроизведение обоев экрана блокировки на всегда включенном дисплее не новая — Google внедрял ее в 2018 году, а затем удалил. Сейчас на всегда включенном экране можно увидеть размытые обои вместо черного фона.

Еще в сборке много эстетических изменений, которые не отражаются на функциональности. Также есть некоторые улучшения интерфейса складных устройств, в частности экрана блокировки планшетов и воспроизведения списка запущенных программ на складных телефонах.

Источники: Android Authority, 9to5Google

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