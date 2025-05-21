Android 16 QPR1 Beta 1 с Material 3 Expressive уже на Google Pixel — самые интересные обновления интерфейса

Операционная система Android 16 QPR1 Beta 1 уже доступна для смартфонов Google Pixel. Многие изменения и функции «разобрали» на отдельные новости профильные обозреватели, ITC.ua собрал вместе.

Предварительный просмотр Android 16 включает новый дизайн Material 3 Expressive, официально представленный недавно — владельцы смартфонов Pixel 6 и более новых, которые примут участие в бета-программе, наконец могут оценить его самостоятельно Бета-версия существенно меняет панель уведомлений, быстрые настройки, экране блокировки и многое другое. Оформление Material 3 тоже несколько изменилось. Google официально заявляет, что QPR1 подходит для общего использования.

Редизайн уведомлений

Большая кнопка «Очистить все» теперь появляется посередине, а слева и справа — кнопки быстрого доступа к истории уведомлений и их настроек соответственно. Кнопки быстрого доступа исчезают, когда нет уведомлений.

По умолчанию на экране блокировки отображается только одно уведомление со свернутыми значками других под ним. Это называется «Компактный вид», где новая опция «Полный список» будет отображать несколько уведомлений, а остальные размещать в списке значков. Также изменились анимации сворачивания уведомлений.

Редизайн быстрых настроек

В основном, быстрые настройки остались неизменными со времен редизайна Android 12. В бета-версии Android 16 Google переделывает быстрые настройки на Pixel, добавляя плитки с переменным размером и размытие фона.

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Полностью открытый интерфейс демонстрирует восемь больших плиток. Панель быстрых настроек Android 16 QPR1 Beta 1 начинается с обновленного ползунка яркости, который использует прямоугольный бар Material You с заметным ползунком.

Когда плитки неактивны, они имеют форму таблетки. Включение изменяет делает их закругленными прямоугольники, а также квадраты. Их размер теперь можно изменять — уменьшать, чтобы они занимали половину пространства без надписи. Google сгруппировал доступные плитки по категориям Подключение, Утилиты, Дисплей, Конфиденциальность, Доступность, Системные и Установленные.

Режим «Не беспокоить» в одно касание

Переключатель исчез в Android 15 — пользователям нужно нажать на ярлык «Режимы», а затем выбрать «Не беспокоить». Обновленный интерфейс быстрых настроек предлагает дополнительное нажатие на сам значок, которое сразу выключает «Не беспокоить».

Такое же изменение применимо к переключателю Bluetooth. Нажатие на значок просто включает или выключает его.

Больше пространства для значков программ

Google уменьшил размер виджета At a Glance в смартфонах Pixel. За счет этого освободилась дополнительная строка на главном экране для других виджетов и значков программ. Обновление подчеркивает это изменение при загрузке и установке отдельным всплывающим окном.

Пользователи Pixel годами требуют возможности отключить это и виджет, поскольку он занимает значительную часть верхней половины главного экрана. Уменьшение — компромиссный вариант, который расширяет пользовательский простой. Также он уменьшен на экране блокировки — в новой ОС пользователи смогут размещать там собственные виджеты, поэтому место не помешает.

Управление отпечатками пальцев

В настройках разработчика появилась опция проверки зарегистрированных отпечатков пальцев. Нажатие запускает экран с черным фоном, значком отпечатка пальца и просьбой прикоснуться к нему. Нажатие закрывает эту страницу и выделяет соответствующий отпечаток пальца в списке.

Если зарегистрированные отпечатки не имеют понятных названий, еще поможет идентифицировать конкретный. Ранее для этого понадобилось бы удалить отпечаток и добавить снова, что могло усложнить верификацию в некоторых программах.

Магический портрет

Новая опция в приложении обоев Pixel появляется после нажатия предварительного просмотра экрана блокировки в программе и выбора эффектов. Система проанализировала обои экрана блокировки и автоматически предложила рамку, форму и цвет которой можно изменить.

Вместо рамки опция позволяет применять к изображению эффект погоды (похоже на опцию Samsung Live Effect в One UI 6.1.1).

Упрощение использования разделенного экрана

Разделение экрана между программами в Android не слишком интуитивное, особенно для новичков. Нужная часто скрыта в контекстном меню, о существовании которого пользователь может не подозревать. Чтобы получить доступ к этому меню, нужно нажать и удерживать значок приложения на экране последних приложений — жест, которому не хватает четкой визуальной подсказки.

В Android 16 QPR1 Beta 1 Google делает контекстное меню для каждой программы более заметным. Ранее над задачей отображался только значок программы, а теперь есть значок программы, ее название и стрелка вниз. ее нажатие и вызывает желаемое меню с несколькими действиями, в том числе и разделением.

Настройка часов на экране блокировки

Новое приложение обоев предлагает ползунок редактирования размера часов на экране блокировки — правда, пока только того, что по умолчанию. Это единственные часы, которые используют «реактивный» шрифт, что и позволяет динамическую настройку. Возможно, Google создаст другие подобные часы, или это сделают сторонние разработчики.

Ambient AOD

Заметным аспектом нового дизайна является использование размытия фона — на панели уведомлений, быстрых настроек, меню последних и панели программ. Воспроизведение обоев экрана блокировки на всегда включенном дисплее не новая — Google внедрял ее в 2018 году, а затем удалил. Сейчас на всегда включенном экране можно увидеть размытые обои вместо черного фона.

Еще в сборке много эстетических изменений, которые не отражаются на функциональности. Также есть некоторые улучшения интерфейса складных устройств, в частности экрана блокировки планшетов и воспроизведения списка запущенных программ на складных телефонах.

Источники: Android Authority, 9to5Google