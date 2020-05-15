Google Pixel 4a с более ёмким хранилищем будет продаваться дешевле iPhone SE





Выход нового смартфона Google Pixel 4a ожидается уже в скором времени, вероятно, в начале июня. Ранее серия утечек позволила нам ознакомиться с техническими характеристиками этого устройства, а теперь появилась информация о цене гаджета.

Предыдущие слухи утверждали, что цена Google Pixel 4a будет на том же уровне, что и у iPhone SE – $399. Однако новая утечка утверждает, что новый смартфон Google может стоить дешевле, чем самый доступный iPhone. Отмечается, что на самом деле цена Pixel 4a составит $349 за старшую модификацию с хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Версия, включающая 64 ГБ встроенной флэш-памяти, и вовсе будет стоить $299.

Как сообщалось ранее, в компании были недовольны некоторыми аппаратными аспектами Pixel 4. Продажи этой модели оказались более слабыми по сравнению с предшественниками. По данным The Information смартфон Pixel 4 продавался хуже предшественника. За первые два квартала продаж было реализовано всего 2 млн смартфонов Pixel 4. Для сравнения, за первые два квартала продаж модель Pixel 3 разошлась тиражом в 3,5 млн устройств, а Pixel 3A – 3 млн экземпляров. Вероятно, благодаря более агрессивной ценовой политике в Google планируют подстегнуть продажи нового Pixel 4a.

Источник: gsmarena