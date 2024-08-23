Новости Технологии 23.08.2024 в 18:43 comment views icon

Google Pixel 9 Pro XL — не для игр. В Genshin Impact он проигрывает Pixel 7 Pro и на 51% медленнее iPhone 15 Pro Max

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Андрій Русанов

Автор сайта

Google Pixel 9 Pro XL — не для игр. В Genshin Impact он проигрывает Pixel 7 Pro и на 51% медленнее iPhone 15 Pro Max

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Первые тесты свидетельствуют, что смартфоны Google Pixel 9 не понравятся мобильным геймерам. Процессор Tensor G4 в Genshin Impact работал хуже, чем G2 из Pixel 7.

Владельцев Pixel 9 Pro XL может разочаровать производительность смартфона в Genshin Impact. Это не просто низкая производительность — его процессор работает медленнее, чем Tensor G2 на Pixel 7 Pro. Во время теста было обнаружено, что тепловые характеристики Pixel 9 Pro XL неплохо, но его производительности в игре недостаточно.

Google Pixel 9 Pro XL — не для ігор. У Genshin Impact він програє Pixel 7 Pro і на 51% повільніший за iPhone 15 Pro Max

Во время тестирования YouTube-канал Dame Tech выяснил, что Pixel 9 Pro XL обеспечивает среднюю частоту кадров 39,2 FPS в Genshin Impact с разрешением 720p и максимальными визуальными эффектами. Snapdragon 8 Gen 3 в смартфоне Samsung Galaxy S24 Ultra оказался на 31% быстрее, а процессор Apple A17 Pro в iPhone 15 Pro Max опережает Pixel 9 Pro XL на 51%. Но наиболее шокирует то, что Tensor G4 медленнее Tensor G2, который работает в Pixel 7 Pro.

Процессор Google двухлетней давности дает в Genshin Impact среднюю частоту кадров 45,3 FPS, что делает его на 15% быстрее. Tensor G4 холоднее — работает при 37 °C и не снижает производительность. Исследователи предполагают, что Google снизил производительность и потребление чипа, чтобы избежать перегрева.

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Источник: Wccftech

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