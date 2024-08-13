Pixel 9 Pro и Pro 9 XL: новые флагманы с чипом Tensor G4 и ИИ-функциями с ценой от $1000

В дополнение к базовой модели Pixel 9 компания Google также представила премиальные версии Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Они во многом похожи на стандартную модель, но имеют лучшие дисплеи и камеры.

Как и Pixel 9, модель Pixel 9 Pro имеет 6,3-дюймовый OLED дисплей, но с большим разрешением 2856х1280 пикселей. В то же время Pixel 9 Pro XL предлагается с 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2992х1344 пикселя. Частота обновления в обоих случаях — 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев — ультразвуковой.

Обе модели имеют процессор Tensor G4 с главным ядром Cortex-X4, тремя производительными ядрами A720, четырьмя энергоэффективными ядрами A520 и GPU Mali-G715. Чипсет дополнен оперативной памятью объемом 16 ГБ. Такая конфигурация позволяет локально запускать модель ИИ Gemini Nano с мультимодальностью. Пользователям предлагаются конфигурации с хранилищем емкостью 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Pixel 9 Pro и Pro XL поддерживают функцию Satellite SOS. Она позволяет связываться со службами экстренной помощи через спутник в регионах, где мобильная связь ограничена или недоступна, подключившись к низкоорбитальным спутникам. Эта функция доступна в течение первых двух лет на Pixel без дополнительной платы и без ограничений оператора.

Обновленный блок камер идентичен для обеих моделей. Он содержит главный 50-мегапиксельный модуль, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и улучшенный 48-мегапиксельный телефото модуль с 5-кратным оптическим увеличением. Он также способен обеспечивать 30-кратное гибридное увеличение. Фронтальная камера получила 42-мегапиксельный сенсор вместо 10,5-мегапиксельного в Pixel 8 Pro.

Различия между моделями проявляются в размерах и емкости батареи. В случае Pixel 9 Pro используется аккумулятор емкостью 4700 мАч, в то время как Pixel 9 Pro XL имеет батарею на 5060 мАч. Впервые для серии Pixel реализована быстрая зарядка мощностью 45 Вт, что позволяет зарядить батарею от 0% до 70% за 30 минут.

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Цена Pixel 9 Pro начинается с $999, а Pixel 9 Pro XL — с $1099. Предварительные заказы доступны с сегодняшнего дня. Поставка Pixel 9 Pro начнется с 22 августа, а для Pixel 9 Pro XL такая информация пока отсутствует. Устройства линейки Pro поставляются с годовым планом Google One AI Premium, который включает расширенный доступ к Gemini, Gemini в Gmail и Документах, а также 2 ТБ памяти Google Cloud.

Источник: 9to5google

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