Google Play Best of 2018: Названы лучшие приложения, игры, фильмы, сериалы и книги 2018 года

Серию публикаций, посвященную подведению итогов уходящего 2018 года, можно официально считать открытой. Как и ожидалось, сегодня Google подвела итоги голосования Google Play Best of 2018 Awards, а заодно и опубликовала традиционный список лучших приложений, игр, фильмов, сериалов и книг, представленных в магазине приложений Google Play Store. Сразу стоит оговорить, что подборка относится к рынку США, нам еще предстоит дождаться того момента, когда команда Google Play Store начнет публиковать отдельно рейтинг для Украины.

Говоря о победителях, нельзя не отметить, что мобильная версия игры PlayerUnknown’s Battlegrounds в популярном нынче жанре «королевской битвы» удостоилась сразу двух наград. Лучшей игрой ее признала и Google, и сами пользователи по итогам голосования. Впрочем, это было весьма ожидаемо, учитывая отсутствие в магазине Google Play ее прямого конкурента Fortnite от Epic. Последняя, как известно, попросту не хочет отдавать Google 30% доходов с продаж на Android, поэтому распространяет игру своими силами. Неожиданно также видит в победителях в категории «Выбор пользователей» приложение YouTube TV. При этом сама Google назвала лучшим приложением года Drops: Learn 31 new languages, которое позволяет в игровом формате изучать более трех десятков языков. Лучшим фильмом этого года пользователи выбрали, конечно, же, Avengers: Infinity War.

Списки топ-5 лучших фильмов, сериалов, книг и аудиокниг для США выглядят следующим образом:

Фильмы:

Сериалы:

Книги:

Аудиокниги:

Рейтинги прошлых лет можно освежить в памяти по ссылкам: 2017, 2016 и 2015.

Источник: TNW