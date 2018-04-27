Пирамидион — навершие, гранитный, зачастую позолоченный камень пирамидальной формы, устанавливавшийся на вершинах египетских пирамид или обелисков при завершении их строительства (спасибо, Assassin’s Creed Origins). Avengers: Infinity War – это пирамидион Marvel Cinematic Universe. Итог десятилетней работы режиссеров, продюсеров, сценаристов, сотен актеров, тысяч сотрудников различных компаний и студий. И по совместительству – это самое грандиозное кино по комиксам, такого количества главных героев в кадре мы еще не видели.

Avengers: Infinity War / «Мстители: Война бесконечности» Жанр кино по комиксам

Режиссеры Энтони и Джо Руссо

В ролях Роберт Дауни мл. (Тони Старк), Крис Хемсворт (Тор), Марк Руффало (Брюс Бэннер), Крис Эванс (Стив Роджерс), Бенедикт Камбербэтч (Стивен Стрэндж), Том Холланд (Питер Паркер), Чедвик Боузман (Т’Чалла), Пол Беттани (Вижен), Зои Салдана (Гамора), Вин Дизель (Грут), Брэдли Купер (Ракета), Джош Бролин (Танос), Крис Прэтт (Питер Квилл) и др.

Студии Marvel Studios, Walt Disney Studios

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

Avengers: Infinity War – девятнадцатый фильм (боже, уже девятнадцатый!) в рамках Marvel Cinematic Universe и четвертый фильм о команде Мстителей. И это только первая часть грандиозной битвы за Камни Бесконечности, окончание истории мы увидим только в мае 2019 г., так что не расслабляйтесь.

По большому счету, все предыдущие фильмы Marvel Cinematic Universe – лишь прелюдия к Infinity War. Нас знакомили со вселенной, локациями, действующими лицами, их друзьями, союзниками и противниками. Сценаристы скрупулезно выстраивали историю взаимоотношений, создавали и разрушали союзы, подбирали романтические пары, чтобы в итоге свести в Infinity War всех героев на одной сцене.

Честно говоря, такое количество героев не на шутку пугало, они банально не вмещались ни в один постер и трейлер. Опыт предыдущих командных картин, тех же Avengers: Age of Ultron или Captain America: Civil War, подсказывал, что при таком числе главных действующих лиц уделить достойное внимание каждому из них просто нереально. Что ж, радует, что авторы смогли, хотя бы и частично, разрешить эту непростую ситуацию.

У каждого из героев или пары героев в Avengers: Infinity War есть собственная небольшая сцена, причем это не только масштабные драки с эффектными групповыми комбо. Есть романтические, драматические, юмористические и даже трагические эпизоды. Каждому герою прописано хотя бы несколько коротких диалогов и запоминающихся шуток. Да, некоторые второстепенные персонажи, вроде Мантис, Дракса, Сокола или Пеппер Поттс, получают буквально пару секунд славы, но все же приятно, что о них не забыли.

Итак, Танос, уже заполучивший один из Камней Бесконечности, отправляется за остальными. Часть из них находится под охраной Мстителей и примкнувших к ним соратников, так что конфликт неизбежен. Основная цель Таноса – собрать камни и безболезненно уничтожить половину населения Вселенной, чтобы дать оставшимся шанс жить полноценной жизнью, не испытывая недостатка в пространстве и ресурсах. Этакий эко-терроризм в галактических масштабах. На удивление, Танос оказывается не таким однобоким персонажем, как казалось по предыдущим фильмам. В Infinity War он сложный, в чем-то даже трагический герой, который в своем понимании всеобщего блага вынужден прибегнуть к жестокости и принести невообразимые личные жертвы.

Решив, что впихнуть вообще всех героев в одну сцену просто нереально, создатели фильма разбили персонажей на группы, каждая из которых сражается в собственных битвах на Земле и за ее пределами. И это было правильное решение. Во-первых, можно показать больше интересных локаций, во-вторых, уделить больше внимания каждому герою. Еще в Captain America: Civil War постановщики боевых сцен и специалисты по спецэффектам показали нам, как должны выглядеть хорошие драки между командами супергероев, в Infinity War они пошли еще дальше. Сочетание боевых гаджетов Железного человека, умений нового костюма Человека-паука, магии Доктора Стрэнджа и наглости Звездного Лорда дают просто удивительные результаты. А уж грандиозная битва в Ваканде с участием войск короля Т’Чаллы, неукротимого Халкбастера, Капитана Америки и его команды – это, пожалуй, одно из лучших сражений в супергеройском кино. Да, немного сумбурно, шумно и хаотично, но очень масштабно и зажигательно.

Одно из достоинств Avengers: Infinity War – юмор. И это же – один из главных недостатков фильма. Любая, даже второстепенная беседа или драка здесь не обходится без шуток, пикировок, дружеских подколов и гэгов. И порой это действительно очень смешно, как старенький телефон-раскладушка Тони Старка или использование знаний классической фантастики в битве с суперсильным магом-инопланетянином. Но временами авторы явно перебарщивают. Учитывая, насколько трагически развиваются события в Infinity War и сколько персонажей падет в этой войне, шутки иногда звучат совсем не к месту.

Бесспорно, Avengers: Infinity War, несмотря на финал, ни в коей мере не претендует на лавры драматического фильма, как тот же Logan. Это в первую очередь развлекательное кино – яркое, шумное, чертовски красивое, местами смешное, местами грустное. Здесь есть все, что вы ждете от фильмов про супергероев – шикарная графика, экзотические локации, красивые костюмы, масштабные, хорошо поставленные драки, камео Стэна Ли (старику уже 95 лет!), сцена после титров (на этот раз одна, в самом-самом конце). Большой летний блокбастер, такой, каким он и должен быть. Не нужно быть гением маркетинга, чтобы спрогнозировать этой картине фантастические сборы.

Что ж, в этом году нас ждет еще один, третий фильм в рамках Marvel Cinematic Universe – Ant-Man and the Wasp (6 июля 2018 г.). Три фильма запланированы и на 2019 г.: Captain Marvel (8 марта 2019 г.), анонс которого мы видели в сцене после титров, вторую часть Avengers: Infinity War (3 мая 2019 г.) и сиквел Spider-Man: Homecoming (5 июля 2019 г.), который теоретически должен начать новую, четвертую фазу MCU. Эта музыка будет вечной!