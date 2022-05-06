Google Play больше не позволяет российским разработчикам загружать и обновлять платные программы

Очередная «ой, яка сумна новина»: с 5 мая Google Play блокирует загрузку и обновление уже существующие в магазине платных программ в россии. В то же время, пользователи в россии пока могут загружать бесплатные приложения и игры.

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С 10 марта 2022 года работа платежной системы Google Play в россии была приостановлена ​​в связи с финансовыми санкциями из-за войны против Украины. С тех пор пользователи в россии не могут оплачивать подписки, покупать приложения и игры, а также какие-либо цифровые товары в приложениях с помощью Google Play. Но до сих пор российские разработчики могли загружать платные программы в Google Play. Больше этой возможности у них нет.