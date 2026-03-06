banner
Google Play Store будет обозначать приложения, которые слишком быстро "сажают" батарею

Вадим Карпусь

Автор новостей

Google Play Store позначатиме застосунки, які надто швидко "садять" батарею

Google начала обозначать в магазине Google Play Store приложения, которые слишком быстро разряжают аккумулятор смартфона. Компания постепенно добавляет специальные предупреждения, чтобы пользователи видели потенциальные проблемы еще до установки. Ранее компания обещала ввести такую возможность с 1 марта, и теперь процесс развертывания уже стартовал.


На страницах некоторых приложений появляется специальный баннер с предупреждением:

«Это приложение может использовать больше заряда батареи, чем ожидается, из-за высокой фоновой активности».

Google Play Store позначатиме застосунки, які надто швидко "садять" батарею

Если пользователи пока не видят таких сообщений — это нормально. В Google объяснили, что функция будет разворачиваться постепенно в течение ближайших недель и сначала появится только в тех приложениях, которые уже попали под критерии проверки.


Предупреждение — не единственная мера, которую компания применяет к «прожорливым» программам. Такие приложения могут потерять видимость в сервисах рекомендаций Play Store. Следовательно, их станет сложнее найти через поиск или тематические подборки.

Google будет обозначать «некачественные приложения» в Play Store: по каким критериям?

Ключевым фактором в определении проблемных приложений стала функция Android под названием Partial wake lock. Она позволяет приложению поддерживать работу процессора даже тогда, когда экран смартфона выключен.

В некоторых случаях это необходимо. Например, когда программа воспроизводит музыку, записывает звук, отслеживает геолокацию или выполняет другие фоновые задачи. Но, по данным Google, многие разработчики используют этот механизм без надобности, что приводит к излишнему потреблению энергии.

Компания считает, что подобные случаи вредят не только пользователям, но и репутации платформы. Если смартфон быстро разряжается, владелец может подумать, что проблема в самом устройстве или его аккумуляторе, а не в конкретном приложении.

Для разработчиков Google уже подготовила подробную техническую документацию с объяснениями, как правильно работать с энергопотреблением в Android и избегать чрезмерного использования фонового процессора.

Пользователям же стоит обращать внимание на новые предупреждения в Play Store. Если приложение получило такую отметку, это сигнал, что оно может быстрее разряжать батарею смартфона.

Google отказалась от 30% комиссии Play Store и открыла Android для сторонних магазинов приложений


Источник: Engadget

