Google отказалась от 30% комиссии Play Store и открыла Android для сторонних магазинов приложений

Вадим Карпусь

Google объявила о масштабных изменениях в работе магазина приложений Google Play Store. Компания отказывается от стандартной комиссии 30% с транзакций и одновременно упрощает работу сторонних магазинов приложений и альтернативных платежных систем на Android.


Часть этих изменений Google предложила еще во время мирового соглашения с Epic Games в ноябре 2025 года. Теперь компания решила не ждать окончательного решения суда и публично объявила о реформе Play Store и правил экосистемы Android.

Снижение комиссии

Самое заметное изменение касается того, как Google будет взимать комиссию с разработчиков. Вместо традиционных 30% с покупок внутри приложений через Play Store компания снижает свою долю до 20%.

В некоторых случаях комиссия станет еще ниже — 15%. Такой тариф получат новые установки приложений от разработчиков, которые присоединятся к новой программе App Experience или обновленной программе Google Play Games Level Up. Изменения коснутся и подписок. В этом сегменте комиссия Google уменьшится до 10%.


Для собственной платежной системы компания вводит отдельную модель. Разработчики в Великобритании, США и странах Европейской экономической зоны будут платить 5% комиссии, а в других регионах будет применяться «рыночная ставка», которая будет зависеть от конкретной страны.

Альтернативные платежи

Google также позволит разработчикам предлагать альтернативные платежные системы параллельно со своей. Кроме того, приложения смогут направлять пользователей на собственные сайты для оплаты.

По описанию компании, эта модель выглядит даже более гибкой, чем правила, на которые согласилась Apple в 2025 году для Apple App Store. В случае iOS разработчики могут только добавлять ссылки на внешние способы оплаты.

Именно возможность альтернативных платежей стала одной из причин, почему популярная игра Fortnite вернулась в App Store в США в мае 2025 года. В декабре того же года Epic снова добавила игру и в Play Store в США. После нынешних изменений генеральный директор Epic Тим Суини заявил, что Fortnite вскоре появится в магазине Google по всему миру.

Сторонние магазины приложений

Google также создает программу Registered App Stores для сторонних магазинов приложений. Они смогут подать заявку и доказать, что соответствуют определенным требованиям по качеству и безопасности.

После одобрения такие магазины получат упрощенный механизм установки на Android. Участие в программе будет добровольным, а пользователи смогут и в дальнейшем устанавливать сторонние магазины вручную. В то же время Google прямо отмечает, что в 2026 году может усложнить процесс сторонней загрузки приложений. Это может подтолкнуть разработчиков к участию в новой программе.

Когда заработают изменения

Новая структура комиссий начнет внедряться постепенно:

  • страны ЕЭЗ, Великобритания и США — до 30 июня
  • Австралия — до 30 сентября
  • Южная Корея и Япония — до 31 декабря
  • весь мир — до 30 сентября 2027 года

Программы App Experience и Google Play Games Level Up стартуют в ЕЭЗ, США, Великобритании и Австралии 30 сентября, а позже появятся и в других регионах.


Программу Registered App Stores Google планирует запустить до конца года вместе с новой версией Android 17.

В Android 17 добавили инструмент DeliQueue: он сделает интерфейс более «плавным»

Источник: Engadget

arrow left
arrow right
