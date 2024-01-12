Google меняет политику Play Store — чтобы добавить больше игр на реальные деньги (с комиссией за обслуживание)

Новые правила будут сначала распространяться только на Индию, Мексику и Бразилию.

Google разрешила размещать игры, которые работают с реальными деньгами в Play Store еще в 2021 году, но только в том случае, если они подпадали под типы, регулируемые правительствами. В настоящее время компания объявила, что меняет правила своего магазина программ, чтобы позволить публиковать игры, «не охваченные нынешней системой лицензирования».

Три года назад Google инициировала пилотные программы, чтобы определить, как поддержать операторов, предлагающих игры на деньги. В Индии, например, это включало программы, предлагавшие карточные игры Rummy и Daily Fantasy Sports.

Компания введет новую политику в Индии, Мексике и Бразилии, начиная с 30 июня. После этого операторы, участвующие в ее пилотных программах, смогут выпускать свои текущие приложения и другие типы программ для игр на реальные деньги, как и любой другой разработчик.

Google говорит, что в будущем планирует расширить доступность приложений RMG в других регионах, но уточнила, что возрастные ограничения для доступа к этим играм останутся в силе. Кроме того, от разработчиков все еще потребуют геозонировать свои продукты, чтобы они были доступны только там, где это разрешено.

Google также заявила, что будет «разрабатывать собственную модель комиссии по обслуживанию для RMG, чтобы отражать ценность Google Play и помогать поддерживать экосистемы Android и Play». Ранее программы RMG должны были быть бесплатными для установки и не могли использовать Google Play Billing.

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