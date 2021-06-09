Google по-тихому закрыла приложение дополненной реальности Measure





Копания Google экспериментирует с различными проектами, приложениями и сервисами. Некоторые из таких экспериментов получаются успешными, а другие отправляются на Кладбище закрытых проектов Google. И в этом месяце очередной такой проект был тихо отправлен на свалку истории.

Речь идёт о приложении дополненной реальности Measure. Как оказалось, оно было удалено без каких-либо анонсов и объявлений. Приложение больше не будет отображаться в Google Play. Исключение составляют лишь те случаи, если пользователи ранее установили приложение на свои устройства. Для уже установленного приложения говорится, что «приложение больше не поддерживается и не будет обновляться». Однако если Measure установлено, то пользователи и далее могут работать с ним.

Первоначально приложение Measure разрабатывалось как часть платформы Tango AR (которая, кстати, тоже была благополучно закрыта несколько лет назад). В 2018 году Google расширила доступность применения приложения Measure для всех смартфонов, поддерживающих ARCore.

Приложение Measure позволяет трансформировать мобильное устройство в виртуальную рулетку, которую можно использовать для определения размеров реальных объектов. Для этого достаточно навести на них камеру. Однако, судя по отзывам, оставленным пользователями в Google Play, приложение было нестабильным и подвержено сбоям. Измерения были не очень точными.

Источник: Engadget