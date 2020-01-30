Google представила Android Flash Tool — инструмент для простой установки новых сборок Android на смартфоны

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Google и команда Android определенно хотят сделать жизнь владельцев смартфонов проще. Так, недавно был представлен новый инструмент для Android, который поможет разработчикам устанавливать сборки Android на разные мобильные устройства.

Программа под названием Android Flash Tool позволяет любому пользователю устанавливать новые прошивки ОС Android на некоторые из последних смартфонов Pixel, а также на устройства разработки Android. Она требует много памяти, для её работы на компьютере должно быть не менее 10 ГБ свободного пространства на накопителе компьютера.

Установка новой версии Android на смартфон не потребует специальных знаний и навыков. Достаточно перейти на страницу flash.android.com и следовать опубликованной там инструкции. От пользователя потребуется подключить смартфон (планшеты не поддерживаются) через USB-кабель к компьютеру, выбрать желаемое для установки ПО, а затем установить его. Для ОС Windows также может потребоваться дополнительно установить драйвер Android USB, ссылка на который доступна на той же странице.

Новый инструмент также позволяет устанавливать на смартфон сборки от Android Open Source Project.

Источник: androidcommunity